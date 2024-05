Así queda la lucha por el número uno en Roland Garros

Jannik Sinner está muy cerca del número uno. La derrota de Novak Djokovic en tercera ronda de Roma ha dejado un camino plácido para el italiano hacia el primer puesto. Y es que si el serbio no alcanza la final en Roland Garros, Sinner será el nuevo mejor jugador del mundo, independientemente de su resultado en el Grand Slam francés.

El 'problema' principal que tiene Djokovic es que defiende título. Por tanto, en caso de no repetir resultado, cosa que no parece nada fácil, perdería puntos. En cambio, Sinner no defiende prácticamente nada: concretamente 65 puntos contra los 2000 del serbio. En consecuencia, el italiano puede sumar mucho y hasta distanciarse rotundamente de su perseguidor.

En esta ecuación no aparece Carlos Alcaraz. Y es que aunque el murciano levante el título de Roland Garros y Sinner y Djokovic caigan en primera ronda, el italiano seguiría por encima -por muy poco- del español. Por tanto, independientemente de lo que suceda en París, Alcaraz no será número uno del mundo la semana siguiente al fin de la temporada de tierra.

Lo que sí que está en juego para el murciano es el número tres del mundo. Si Medvedev repite su victoria en Roma, el ruso se situaría a tan solo 100 puntos de la tercera plaza, que ahora mismo ostenta Alcaraz. El problema es que 'Charly' defiende semifinales en Roland Garros y Medvedev cayó en primera ronda el año pasado, por lo que solo puede sumar.

¿Qué pasa si Djokovic vuelve a coronarse en Roland Garros?

En caso de que Djokovic ganara Roland Garros, Sinner necesitaría llegar a la final para arrebatarle el trono. Es decir, si el italiano alcanza el último partido del torneo, será número uno independientemente de lo que haga el serbio. Y es que la 'zanahoria' se apuntaría 1200 puntos, 200 más que la diferencia que separa ahora mismo a los dos competidores.

Sinner se convertiría en el primer italiano de la historia en ser número uno del mundo de tenis. El tenista transalpino que estuvo más cerca fue Adriano Panatta, que llegó a ser número cuatro del planeta en 1976. Todo dependerá de si Jannik llega en forma al Grand Slam de arcilla y se recupera de su lesión. Y también de Novak Djokovic.