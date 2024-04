Los expertos revelan por qué no es buena idea vestir a nuestras mascotas

El querer a las mascotas es un sentimiento común a todas las personas que tienen animales domésticos. Y es que, según expertos en la materia: siete de cada diez personas hablan a los animales como si fueran personas y comparten con ellos la cama.

Las mascotas son muy importantes para nosotros y es por esto que siempre estamos pendientes de cuidarlos y darles lo mejor. En el mercado actual hay una gran variedad de jerséis, chaquetas e incluso impermeables de todos los tejidos posibles para protegerlos del frío.

Y es que, cada vez es más común ver mascotas disfrazadas en ciertas festividades, pero, ¿es realmente tan inofensivo vestir a nuestras mascotas o puede acarrear algún tipo de consecuencias para las mismas?

Elena García, veterinaria especializada en medicina del comportamiento en Ethogroup, cuenta: "desde el punto de vista del comportamiento no es recomendable vestir a los animales, la gran mayoría no sacan partido porque cuando están en la calle normalmente se mueven y no tienen frío".

Y es que, tanto los perros como los gatos tienen su propio pelaje y grasa que les ayuda a protegerse de las inclemencias del tiempo. Además, su temperatura corporal es más alta, por lo que no sienten el mismo frío que podemos notar nosotros.

Según Elena García, vestir a un perro o a un gato cuando no es necesario, puede afectar a su bienestar en forma de problemas de piel, como la aparición de irritación por el roce del tejido o ansiedad. Además, si los vestimos, "el comportamiento hacia los otros perros cambia, lo que no ayuda en la comunicación".

En el caso de los perros, si el animal no tolera bien la ropa y tiene problemas para comunicarse con los de su misma especie, puede derivar en comportamientos agresivos hacia estos otros. Los gatos tienden a lamerse para asearse por eso, si ponemos una prenda de ropa estamos haciendo que se sientan incómodos y que no puedan hacerlo con naturalidad.

Por último, la Asociación Veterinaria Británica, advierte de que las mascotas no son accesorios de moda, y que la ropa puede impedir que muestren su comportamiento normal, les restrinja de movimiento y les comprometa la capacidad para el control de su temperatura corporal, hacer ejercicio y socializar.