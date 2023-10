Joan Peñarroya: "Yo no sé nada de mi futuro, no he hablado con nadie del club"

El entrenador del Baskonia, en la cuerda floja tras la última derrota ante el MoraBanc Andorra "Llevamos una semana con este tema, yo no puedo avanzar algo que no sé si va a pasar", reflexionó

Joan Peñarroya, entrenador del Baskonia, aseguró que no ha hablado con nadie del club sobre su futuro, más complicado después de la derrota ante el MoraBanc Andorra.

"Yo no sé nada de mi futuro. No he hablado con nadie del club. Llevamos una semana con este tema. Yo no puedo avanzar algo que no sé si va a pasar. Yo ahora me voy a Barcelona a animar a los chicos, que están hechos polvo, y el martes a preparar el próximo partido contra Partizan Belgrado. ¿El futuro? Yo no lo leo. Tranquilidad", dijo.

¿Y del partido? "Cuando las cosas se tuercen siempre se pueden torcer más. Llegamos aquí con sólo siete jugadores y nada más empezar se lesiona Markus Howard. Eso sí, no ha sido nuestro mejor partido y felicito a MoraBanc, que hizo un 15 de 27 en triples. Yo agradezco el esfuerzo de los jugadores y nada ahora está todo oscuro, pero siempre sale el sol. Cabeza alta y a estar juntos. Esto es muy largo y queda mucho".

Peñarroya lamentó haber afrontado el partido en cuadro. "Es una situación anormal. Se han producido muchas coincidencias. Esto cambiará, seguro y ahora a esperar que lo de Markus no sea grave y lo de Chima, que no estaba para jugar, no vaya a más. Creo que habrá un momento que habrá más jugadores". Markus Howard tuvo una contractura en la espalda.

El ex-MoraBanc también analizó a uno de sus ex-equipos en la ACB. "No quiero restar méritos al triunfo del MoraBanc. Han aprovechado bien nuestros errores y nuestro equipo ha luchado con una situación mentalmente dura con todo lo que nos rodea lo están sufriendo. Tenemos que ser fuertes para superar esto. Y el MoraBanc me ha gustado. Tiene mucho talento y es un equipo que está muy bien hecho", sentenció el de Terrassa.