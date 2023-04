Agustín Ubal: "No tengo la mentalidad de demostrar nada al Barça"

El uruguayo, cedido al Bilbao Basket, espera con ganas el partido del próximo fin de semana Ubal: "Vine a Bilbao a crecer y progresar"

El jugador uruguayo del Surne Bilbao Basket, Agustín Ubal, aseguró que no encara al partido del domingo en Miribilla frente al Barcelona "con la mentalidad de demostrar nada" ante el club por el que está cedido, sino con la intención de "hacer lo de siempre, jugar con ganas, energía y garra".

"Ellos ya me conocen y no vine a Bilbao a demostrar nada al Barcelona sino a crecer y a progresar. Si me salen las cosas, bien. Y si no, a seguir hacia adelante y seguir trabajando. Será lindo. Tengo muchas ganas de jugar y obviamente, si se puede, de ganar", dijo el joven base charrúa en rueda de prensa.

Ubal tiene claro que les espera un partido "muy duro" frente a "uno de los mejores equipos de Europa" que dispone de "un tono físico más de Euroliga que de ACB". "Tiene muchas armas, en ataque y en defensa, y son muy grandes. Será muy duro, pero el ambiente que se genera en Miribilla, como vimos contra el Real Madrid, esperemos que nos ayude a hacer nuestro juego", explicó.

Por otro lado, a nueve jornadas para el final de la fase regular y con la permanencia virtualmente asegurada con las once victorias que tienen en su casillero. el jugador de Montevideo se fija como único objetivo "ir partido a partido" sin pensar en alcanzar la fase por el título, que tienen a dos victorias, o una plaza europea. "Podemos lograr cosas, pero no nos debemos marear con lo que puede pasar y más con las lesiones de Ludde (Hakanson) o Francis (Alonso)", avisó Ubal antes de desear una "pronta recuperación" malagueño, de quien hoy se ha sabido que será baja lo que resta de temporada por una lesión en la rodilla derecha.

Por último, a nivel personal se mostró satisfecho de su labor el pasado sábado frente al Zaragoza en un partido en el que aprovechó los 15 minutos que le dio Jaume Ponsarnau tras la lesión de Hakanson para firmar su mejor actuación como 'hombre de negro' con 9 puntos y 14 de valoración. "Es complicado estar varios partidos sin jugar o jugando minutos de la basura, que para mi no son basura, sino lo más importante de la semana, pero si tengo minutos termino bien. No tengo que quedarme con el partido del sábado sino con seguir trabajando", subrayó.