Agus Ubal: "Mi aspiración siempre será jugar en el Barça"

El jugador azulgrana está cedido este curso en Bilbao Basket y atiende a SPORT para repasar su temporada "El Barça me lo dio todo en España y quiero devolvérselo"

Agustín Ubal (Montevideo, Uruguay, 2003) sigue creciendo y formándose como jugador de baloncesto. El base (1,98m) del FC Barcelona afronta su segunda cesión en Liga Endesa, y tras acabar el pasado curso en Breogán, esta temporada se encuentra a las órdenes de Jaume Ponsarnau en Bilbao Basket.

El joven base uruguayo de tan solo 19 años ha contado con mayor protagonismo en la FIBA Champions League en comparación con la ACB, pero sigue "trabajando y picando piedra" para ganar mayor protagonismo en el equipo bilbaíno. La madurez de Ubal sorprende por su temprana edad, y en esa filosofía de seguir mejorando y estar al servicio del equipo para ayudarlo siempre que sea necesario, tampoco se esconde la voluntad de regresar al Barça, el club "que le dio todo en España".

Tras cerrar una buena primera vuelta en la que Bilbao Basket ha rozado la clasificación para la Copa del Rey y en la que ha avanzado firmemente en Europa, Agus Ubal atiende a SPORT en Barcelona para hacer balance de los primeros meses de competición.

Pregunta ¿Cómo estás, cómo te trata la vida?

Respuesta: Está siendo una temporada distinta a las anteriores, en una ciudad distinta a la que siempre estuve desde que llegué a España, pero está siendo un reto y un desafío para mí probarme fuera del Barça. Como siempre digo, trabajando y picando piedra tratando de mejorar y crecer para en un futuro volver al club en el que quiero jugar.

¿Qué diferencias encuentras entre las ciudades de Bilbao y Barcelona?

Obviamente, Barcelona es más grande e internacional, pero Bilbao tiene de todo. Me siento muy cómodo allí, la gente me trata muy bien y el club siempre me ha facilitado todo.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de Bilbao. ¿Tienes ya algún restaurante favorito?

El Bilbao Berria. La carne me encanta y es una chuletería donde se come espectacular y siempre que tengo un fin de semana libre voy para allí (risas).

Estamos a mitad de temporada. Hasta el momento, ¿cómo valoras tu experiencia en Bilbao Basket?

Quizás hubiera querido tener un papel más importante, pero esto es un proceso. Por más que mi cabeza quiera algo, tengo que estar con los pies en la tierra, saber cuál es mi rol y en que tengo que mejorar. Tengo 19 años, la ACB es la mejor liga doméstica de Europa y sé que es complicado, pero para eso vine y trabajo para afianzarme y tener un rol más importante lo antes posible.

¿Cuáles crees que son esos aspectos a mejorar?

Como base que soy, tengo que pulir la conducción de balón, la organización, detectar por donde debo llevar al equipo. Eso se gana con la experiencia y tengo que ser paciente, aprender y escuchar a los veteranos del equipo como Xavi Rabaseda. Él en cada entreno me corrige erorres, está encima de cada detalle y eso lo agradezco mucho.

Agus Ubal, ante el Barça | Valentí Enrich

A nivel colectivo, estáis llevando a cabo una gran temporada tanto en ACB como en Europa

A principio de temporada no nos lo podíamos esperar. Yo llegué después de las lesiones de Tomeu Rigo y Andrew Goudelock y esas bajas hicieron que las expectativas del curso se cayeran. Pero Jaume Ponsarnau supo encajar las piezas, tenemos muy buena química, vivimos un buen momento. Vamos por el buen camino y esperamos seguir con esta racha, sin aflojar porque la ACB es realmente dura.

Ponsarnau es uno de los actuales entrenadores en ACB con mayor experiencia. ¿Qué destacas de él y de su filosofía?

Es una persona muy tranquila. Al principio me sorprendió porque con Sarunas Jasikevicius venía de un polo opuesto, de ser más expresivo y estar constantemente presionando. Son dos filosofías que están muy bien, me gustan las dos y me siento cómodo con ambas. Es un aprendizaje tener a un entrenador tan tranquilo pero al mismo tiempo sabe como decirte las cosas, corregirte...

El segundo del entrenador catalán es un Javi Salgado que es una institución en Bilbao Basket y que además jugó en tu misma posición

Javi es una leyenda en Bilbao, fue un base muy importante en Liga Endesa y estoy constantemente hablando con él, me da indicaciones, me trata de ayudar siempre y de mejorar en los errores. Siempre antes de los entrenamientos hacemos técnica individual con él y trato de absorber toda esa experiencia que tiene.

Una vez asentado en la dinámica de un equipo ACB, ¿cómo lo estás viviendo y que es lo que más te ha sorprendido?

Me encanta estar viviendo esta experiencia. La gente puede decir que no estoy teniendo minutos, pero yo estoy disfrutando y eso es lo más importante. Quiero estar donde estoy y eso es lo que me deja tranquilo. Al mismo tiempo, estar en este lugar hace que me den más ganas de trabajar para donde quiero llegar. Tengo 19 años y me estoy codeando con gente que tiene 10-15 años de experiencia en la liga y eso es único. Es lo que me va a empujar hacia adelante, no quiero estar en una zona de confort. Esta es mi mentalidad y lo será así durante toda mi carrera.

En competición europea si que estás contando con mayor protagonismo. ¿Qué tal la experiencia?

En la primera fase de la FIBA Champions League sí que hay equipos contra los que pudimos ganar fácil, hacer rotaciones y ahí pude contar con más minutos. Pero ahora viene una segunda fase en la que jugaremos contra Tenerife o UCAM Murcia con los que a nivel táctico será igual que en Liga Endesa. Ese nivel no lo he notado en otros equipos de la competición europea, aunque sí que son físicos y si caes en su juego terminan siendo partidos muy igualados. A mí me está sirviendo porque es donde más minutos estoy pudiendo jugar, es una competición que me gusta.

Ya llevas más de 10 internacionalidades con la absoluta de Uruguay. ¿Te gustaría representar asiduamente a tu país?

Sin duda. Siempre he tenido en mi cabeza que gracias a la Selección conseguí venir a Europa, que llegué al Barça tras jugar partidos internacionales con el equipo nacional. Siempre que yo pueda y que el club me lo permita, voy a acudir a jugar con la Selección. Estoy encantado de representar a mi país, porque para mí Uruguay lo es todo.

Agus Ubal, ante el Barça | Valentí Enrich

¿Te ves la próxima temporada en el Barça? Tienes contrato hasta 2025

Siempre he dicho que el Barça para mí lo es todo y aspiro a jugar allí. Pero esto es un proceso, y si no acaba siendo el año que viene será el otro y si no yo trabajaré para volver. Mi aspiración es estar la temporada que viene en el Barça. A ver como se desarrolla esta temporada, pero el Barça me lo dio todo aquí en España y yo quiero devolvérselo.

Qué priorizas, ¿estar en el conjunto azulgrana con poco protagonismo o contar con más minutos en otro equipo de Liga Endesa?

Estar en el Barça con menos minutos. Lo siento así, ellos me criaron aquí y quiero estar en el club. Pongo por delante el Barça sobre todo y si el día de mañana no se da, trabajaré para volver. Mi aspiración será siempre jugar en el Barça más alla de otras ofertas que tenga.

¿Qué te parece la temporada que está llevando a cabo el Barça y qué crees que les depara esta segunda parte de la temporada?

Ahora viene la etapa de la verdad, y veo al Barça muy sólido. Jasikevicius ha logrado acomodar muy bien al equipo pese a las dudas que había al principio de temporada, pero Saras es un entrenador increíble y aspiran a todos los títulos. Como todo culer, espero que los ganen todos porque así tiene que ser en el Barça.

Ahora que ya habéis completado la primera vuelta, ¿cuál es el jugador que más te ha sorprendido de la ACB?

Marcelinho Huertas. Es un jugador que domina todo, lo he tenido de rival en partidos con nuestras selecciones, y cada vez que juego contra él me deslumbra su juego. Tiene una experiencia, una calidad y un talento que prácticamente no necesita su físico para jugar y lo admiro mucho. La manera que tiene de manejar y entender el juego es increíble, y es el que más me ha impresionado de largo.

¿Qué esperas a nivel personal de esta segunda parte del curso?

Seguir picando piedra, avanzando hacia adelante en positivo y aportarle al equipo lo que yo le pueda dar. Cada vez que entro en pista trato de hacer algo diferencial para nosotros y lo voy a seguir intentando, más allá de si me sale bien o no. Quiero tener más minutos y poder demostrar que puedo jugar.