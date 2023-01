Sara Björk, ex del Lyon, se sincera sobre su embarazo: "El club me dejó tirada"

La islandesa, que tuvo un hijo en noviembre del 2021, cuenta en The Players Tribune la pesadilla que sufrió para ser madre futbolista "No tenía motivos para pensar que algo podía ir mal... Hasta que no recibí mi primer sueldo"

Un año y dos meses después de dar a luz, Sara Björk Gunnarsdóttir (Islandia, 1990) alzó la voz este martes para hablar sobre la pesadilla que sufrió para ser madre futbolista. La centrocampista de la Juventus, que entonces militaba en el Olympique de Lyon, cuenta en una carta en primera persona en 'The Players Tribune' cómo el club francés la maltrató desde que conoció que iba a tener un hijo.

"Sé que esta historia puede ofender a varias personas con poder en el mundo del fútbol. Pero tengo que contar la verdad. Todo el mundo conoce la imagen de mi ex equipo, el Lyon. Ocho Champions. Las mejores jugadoras de cada país. Uno de los clubes más exitosos. [...] Nunca olvidaré el sentimiento de ganar la Champions. Marcar en la final y levantar el título con el Lyon fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Hasta que me quedé embarazada", empezaba Björk la carta.

Estas son las frases más destacadas, pero podéis leer su testimonio al completo en este enlace.

"De repente, la realidad me golpeó"

"A los segundos de hacerme el test vi las dos rallas. Estaba embarazada. Al principio solo sentí felicidad, pero de repente la realidad me golpeó. Mierda. ¿Cómo va a reaccionar el equipo?".

"Primero se lo conté al médico del equipo y decidimos mantenerlo en secreto [...] Decidí contárselo a mis compañeras después del partido ante el PSG. Fue divertido ver sus reacciones porque algunas estaban en 'shock'. Creo que hubo una mezcla de emociones, cuando una jugadora dice que está embarazada es un momento especial pero que también viene con incertidumbres".

"No tenía motivos para pensar que algo podía salir mal, hasta que dejé de cobrar mi primera nómina"

"Había mucho papeleo y temas logísticos para gestionar, así que no le di demasiada importancia. Seguramente se trataba de un error. Pero lo comprobé con mis compañeras, para estar segura. Ellas sí cobraron y a tiempo".

"Entonces tampoco cobré la segunda. Mi agente contactó con Vincent, el director deportivo, no hubo respuesta. Mandamos cartas formales y entonces contestó. Pidió perdón por los dos meses en los que no había cobrado y me dijo que iba a cobrarlos. Pero que a partir del tercer mes se adheriría a la ley francesa, diciéndome que no me debía nada más".

"Si Sara acude a FIFA no tiene futuro en el Lyon"

"El sindicato de jugadoras en Francia intervino y también FIFPRO. Pasaron semanas y meses y todavía no había cobrado una nómina entera".

"El Lyon rechazó darme una respuesta sobre los criterios que estaba siguiendo, y finalmente mi agente le contó a Vincent que FIFPRO iba a luchar por esto y acudir a FIFA".

"Vincent dijo: 'Si Sara acude a la FIFA por esto, no tiene ningún futuro en el Lyon'. No tengo ningún futuro en el Lyon".

"La victoria fue más grande que yo"

Sara Björk tuvo a Ragnar en noviembre de 2021 y volvió al equipo en enero del año pasado. En mayo ganó la batalla judicial contra su club y "dictaron que tenía que cobrar todo mi sueldo durante el embarazo y hasta el inicio de la baja de maternidad, en acorde a las normas de la FIFA. Es parte de mis derechos y esto no debe ser cuestionado, tampoco por un club tan grande como el Lyon".

"Por esto escribo esta historia. Porque la victoria fue más grande que yo. Lo sentí como una garantía para la seguridad económica de todas las jugadoras que quieren ser madres durante su carrera".