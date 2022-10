Derrota abrumante de las campeonas de Europa: ¿Qué le sucedió al Olympique de Lyon?

Las francesas perdieron en el Groupama Stadium por 1-5 ante el Arsenal La mejor portera del mundo, Christiane Endler, y Wendie Renard, señaladas en la primera derrota de la temporada de las lionesas

Las vigentes campeonas de Europa, las jugadoras del Olympique de Lyon, cayeron este miércoles derrotadas de manera aplastante por el Arsenal. Lo hicieron en su casa, en el Groupama Stadium y por un gol a cinco. ¿Cuáles son las causas de esta humillación?

Hacía más de 10 años que las francesas no encajaban más de cinco goles, desde el 8 de mayo de 2005, cuando todavía el Olympique de Lyon era Lyon FC. De hecho, nunca antes habían encajado esta cantidad de goles en casa y tampoco lo habían hecho en la Champions.

Las casualidades del destino hicieron que mientras el Barça hacía historia anotando un número estratosférico de tantos, el Lyon dejaba huella con sus goles encajados.

Cierto es que las lionesas no pudieron contar con algunas de sus jugadoras estrella. No estaban Ellie Carpenter, que se rompió el ligamento cruzado anterior en la final de Champions ante el Barça, ni las internacionales francesas Griedge Mbock, Amel Majri y Delphine Cascarino; las germanas Sara Däbritz y Dzsenifer Marozsan; la noruega Ada Hegerberg; o Catarina Macario. Bajas importantísimas y que, obviamente, se notan en el equipo.

Aún así, el Olympique de Lyon contaba con un equipo de gran nivel sobre el césped, futbolistas como Amandine Henry, Damaris Egurrola, Danielle Van de Donk, Lindsey Horan, Le Sommer, Melvine Malard, Signe Bruun o Christiane Endler, una de las mejores guardametas del mundo.

Sonia Bompastor apostó por un once con la mayoría de jugadoras internacionales con su selección y aún así, su rendimiento sobre el césped fue muy pobre.

No tardaron las 'gunners', que también cuentan con jugadoras de gran nivel, en anotar el primero. Beth Mead, la "acompañante" de Miedema a la gala del Balón de Oro, puso un balón al área que fue rematado a placer de Caitlin Foord. Estas fueron las dos protagonistas del encuentro, con un doblete de goles para ambas, y otro doblete de asistencias para la británica.

