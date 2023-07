¡Bombazo! Nick Kyrgios, baja de última hora en Wimbledon

Nick Kyrgios ha anunciado que será baja en Wimbledon por una rotura de un ligamento de su muñeca El carismático tenista ya se había ausentado en de los torneos ATP de Halle y Mallorca y, finalmente, tampoco estará en Londres

Nueva baja dolorosa en Wimbledon. En este caso ha sido Nick Kyrgios el que ha anunciado que será baja y no podrá disputar el reconocido torneo que se disputa en Londres.

El carismático tenista ya se había ausentado en de los torneos ATP de Halle y Mallorca y, finalmente, tampoco estará en Wimbledon. El propio tenista ha reconocido que "es realmente triste tener que decir que soy baja en Wimbledon este año".

Sorry to hear your news @NickKyrgios - wishing you a swift recovery and hope to see you back on our courts next year 🙏#Wimbledon pic.twitter.com/R0zl7i74Bd