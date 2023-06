El peor camino posible para Alcaraz en Wimbledon

El tenista murciano no ha corrido la mejor de las suertes en un sorteo que le ha deparado nombres como los de Zverev, Tiafoe, Rune o Medvedev por el camino Alcaraz debutará contra el francés Chardy

Carlos Alcaraz ya conoce el camino que deberá recorrer en Wimbledon 2023. El murciano no ha tenido la mejor de las suertes en el sorteo del cuadro final y su recorrido hasta la final estará lleno de duras pruebas con nombres de mucho calibre.

Carlitos debutará este próximo martes ante el francés Jeremy Chardy, en la que aparenta ser la única cita con cierta facilidad del torneo. Ya en segunda ronda aparece un nombre que no trae precisamente buenos recuerdos al tenista español, el de Arthur Rinderknech. El francés ya estuvo a punto de costarle un disgusta hace apenas una semana en primera ronda del torneo de Queen's.

Jarry o Humbert serían el potencial rival en tercera ronda, antes de adentrarse de lleno en un sinfín de rivales de gran entidad. Zverev o De Minaur aparecen en el camino de octavos de final, mientras que Tiafoe o Rune serían los potenciales rivales en cuartos.

Por si no fuera poco, Daniil Medvedev ha caído en el lado del cuadro de Carlitos, que tendrá el ruso como principal rival en semifinales. En el mismo lado también parten Cameron Norrie, Sebastián Korda o Stefanos Tsitsipas.

Gentlemen's Singles - Projected Quarter-finals



Carlos Alcaraz vs Holger Rune

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas



Jannik Sinner vs Casper Ruud

Andrey Rublev vs Novak Djokovic#Wimbledon