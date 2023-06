Rubèn Peris: "La Volta debe seguir delante del pelotón"

Peris opta a la presidencia por cuarta legislatura consecutiva en las elecciones que se celebran el próximo día 6 "Nuestra candidatura reúne experiencia y juventud y vamos a hacer una transición de cara a que la Volta dure muchos años a un gran nivel"

Rubèn Peris (Barcelona, 1953) es probablemente el hombre que más sabe de ciclismo en Catalunya. Ha dedicado la mayor parte de su vida a este deporte y desde 2006 es el presidente de Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, entidad que organiza una carrera ciclista que si bien pasó por momentos realmente complicados, hoy en día está consolidada entre las carreras importantes. Solo hace falta echar un vistazo al cartel que ofrece el pelotón en las últimas ediciones para darse cuenta de la dimensión que ha alcanzado la prueba.

El día 6 hay elecciones a la presidencia de la Volta y en Sport charlamos que Peris para que explicara su programa y sus objetivos de cara a la próxima legislatura en el caso de que saliera elegido de nuevo en el cargo. Su rival en las urnas es Gemma Alférez, socia de la Volta de toda la vida.

¿Qué le queda por hacer a la Volta?

Nos queda acabar de consolidarnos bien en el ciclismo mundial por decirlo en una palabra. Estos años es visible que hemos subido a un gran nivel, tenemos que acabar de consolidarnos y mi idea es en este nuevo periodo realizar esta consolidación y hacer un traspaso ordenado con gente con experiencia y la gente joven, pero que son del mundo del ciclismo y que tienen experiencia en este deporte. Lo más importante es mantenernos y consolidarnos al nivel que estamos, poder tener presión en esferas internacionales y hacer que con estos movimientos posibles de calendario que pueda haber, la Volta no salga perjudicada.

¿Qué es lo que más destacarías de tu proyecto?

El cambio de sistema de la Volta, pero que no es solo de la Volta sino del ciclismo en general. Se ha profesionalizado mucho. Dentro de nuestras posibilidades también hemos profesionalizado mucho una parte de lo que es la organización pero por otro lado seguimos manteniendo el espíritu de voluntariado, de personas de club y de personas que hacemos esto por afición. Lo más importante para mí ha sido esto, no perder el hilo del cambio tan importante que ha habido en el ciclismo mundial.

¿Es prioritario mantener el nivel o intentar ir más allá?

Es un tópico decir que lo importante es mantenerse. Lo importante es mantenerse pero tenemos que ir más allá porque todo va evolucionando mucho. El ciclismo ha pasado de ser un deporte con muchos problemas a un deporte al que sigue mucha gente, que está muy limpio y que va aumentando su capacidad y su promoción cada vez más. Cada vez más los equipos son más profesionales, los corredores son más profesionales y los organizadores y las diferentes pruebas también van evolucionando. La Volta también va evolucionando para no quedarnos fuera del pelotón sino poder estar delante.

La Volta llegó a estar en peligro.

Sí, pasamos por momentos muy complicados y lo luchamos mucho, buscamos la complicidad de las instituciones, que siempre han estado a nuestro lado, tanto la Generalitat como las Diputaciones y los ayuntamientos donde hemos sido final o inicio de etapa y los que han tenido metas volantes. Hemos encontrado esta complicidad pero eso se ha tenido que trabajar, no ha aparecido por arte de magia. Es un trabajo de muchos años, de estar al pie del cañón, de estar en las instancias internacionales y tener una tarjeta de visita que nos dé credibilidad. Pasamos momentos difíciles pero a día de hoy no debemos ni un euro, e incluso hemos ganado patrimonio porque hemos comprado un local que ya es propiedad nuestra. De aquella situación que fue muy difícil nos hemos ido estabilizando. Nunca hemos gastado más de lo que teníamos, pero es verdad que pasamos momentos muy difíciles.

Rubèn Peris disfruta del ciclismo como pocos aficionados | La Volta

El presupuesto es aproximadamente de 1,5 millones de euros. ¿Esto es mucho o poco?

Es mucho pero a la vez es poco. Tenemos que conseguir aumentar este nivel para poderlo revertir en la carrera. Con este presupuesto hemos aumentado la seguridad, cada día es más difícil hacer carreras ciclistas porque cada vez tienes que proteger más los puntos peligrosos. Las carreteras no están pensadas para hacer carreras de bicicletas, están pensadas para los coches. Cada vez hay más isletas, más bolardos, ralentizadores, en la vía pública cada vez hay más obstáculos para el ciclista. Nosotros hemos dedicado mucho dinero a la seguridad pero este millón y medio si lo podemos aumentar lo aumentaremos y lo reinvertiremos en la carrera. También tenemos que pensar que cada vez cuesta más porque los corredores cobran. Para cubrir este presupuesto, al margen de una parte muy importante de la Generalitat y otra de las Diputaciones hay una parte que llega de las poblaciones que son principio y final de etapa y los sprints. Y no es tan fácil que los ayuntamientos estén dispuestos. También hay temas logísticos. No se puede llegar a cualquier sitio pues somos muchas personas, coches, camiones...

De ser elegido sería tu cuarta legislatura…

Y la última. Tengo muy claro que será la última vez que me presento. Llevamos un equipo de gente joven, dos chicas, una de ellas que lleva la parte de la logística y la otra lleva la reVolta, que es importantísima. Hemos creado una prueba femenina de la nada. El primer año la hicimos en Montjüic coincidiendo con la Volta pero después decidimos que debía tener su status propio. Este año la hemos subido de categoría y poco a poco la vamos subiendo de nivel y trabajaremos para que este año pueda ser de dos o tres días y poco a poco vaya creciendo. Tanto la reVolta como la Volta lo que no podemos hacer un salto al vacío. Debemos ceñirnos al presupuesto.

Peris tiene buena relación con muchos ciclistas del pelotón | La Volta

¿No estás cansado?

No. A mí el ciclismo siempre me ha gustado mucho y cuando he estado vinculado a la Volta lo he hecho por hobby. Siempre he compaginado la Volta con mi trabajo y no estoy cansado. Estamos muy ilusionados las 11 personas que estamos en esta candidatura con personas muy jóvenes y con mucha experiencia en el mundo del ciclismo. Al margen hay una pequeña estructura profesional excelente.

Mejor y peor momento como presidente de La Volta

Mejor momento estos últimos años cuando veo que va para arriba, que nos estamos consolidando, que la retransmisión televisiva es excelente gracias al acuerdo con ASO (Amaury Sport Organisation) se hizo un gran salto cualitativo. De esto estamos muy satisfechos. Mi peor momento en la Volta fue cuando murió Manolo Sanroma. Esto me marcó mucho porque coo organizador tienes que estar preparado para todo, cambios de intinerario, etc… pero cuando te dicen que se ha matado un corredor te marca para siempre porque no puedes hacer nada. Como segundo peor momento fue años atrás cuando estuvimos muy mal y estuvimos cerca de perder al categoría. Por eso hay que luchar y creo que mi posicionamiento en las esferas internacionales es un activo a favor mía y de nuestra candidatura, y no solo eso sino todos los años en los que hemos conseguido elevar la Volta a un altísimo nivel.

Rubèn Peris ha presidido la Volta los últimos 18 años | EFE

Se presenta otra candidatura liderada por Gemma Alférez. ¿Peligra su ‘silla’ de presidente?

Respeto mucho a todo el mundo. La democracia consiste en esto y no hablaré mal de nadie. Nunca lo he hecho. En la vida te encuentras con gente buena y gente que te traiciona, que no es el caso de la candidatura, que quede claro. Todo el mundo tiene derecho a presentarse y lo que tienen que hacer los votantes es valorar lo que hay en cada candidatura.

Desde la otra candidatura dicen que hay que modernizar la Volta y mejorar la gestión económica. ¿Piensas que es así?

Mejorar no sé a qué se refieren porque a nivel televisivo no se puede mejorar más y mejorar económicamente es un tema de saber de dónde saldrá el dinero. Cada año hemos subiendo el nivel pero poco a poco. No se puede vender humo. La realidad es la que es. Tenemos que ver cómo poder llegar a este dinero. ¿Hay que mejorar? Sí, yo también lo digo. Pero hemos demostrado que hemos mejorado mucho los últimos años. Y créeme que buscamos dinero de debajo de las piedras. Podía decir nombres de empresas a las que hemos llamado a la puerta y nos la han cerrado, pero no es mi estilo. Mi estilo es tirar para adelante. Cuando se está en la oposición y cuando no conoces bien las cosas se pueden tirar faroles, pero los socios saben que no debemos ni un euro a nadie y nunca hemos hecho nada que no debamos hacer.

Una frase que dirías a los socios para que te voten

Nuestra candidatura reúne experiencia y juventud y vamos a hacer una transición de cara a que la Volta dure muchos años a un gran nivel con personas nuevas.