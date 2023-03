Evenepoel: "Las bonificaciones me han hecho perder la Volta"

El campeón del mundo considera que "las bonificaciones" le hicieron "perder" la Volta Catalunya, tras finalizarla a seis segundos del vencedor Además, el belga dijo que esta última etapa en Barcelona "ha sido muy bonita de ganar"

El campeón del mundo Remco Evenepoel (Quick-Step) considera que "las bonificaciones" le hicieron "perder" la Volta Catalunya tras finalizarla a seis segundos del vencedor, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), en la clasificación general.

"Me he quedado a seis segundos", lamentó. Aunque admitió que hubo cosas que pudo hacer mejor. "El viernes (en la etapa con final en Lo Port) esprinté a falta de 300 metros y, si lo hubiese hecho a falta de 150, hubiese podido ganar la etapa. Tengo que controlar mejor los tempos del esprint. Pero hoy lo he hecho mejor", explicó Evenepoel ante los medios tras vencer la etapa con final en el circuito de Montjuïc.

Además, el belga dijo que esta última etapa en Barcelona "ha sido muy bonita de ganar" y que "no es nada fácil ganar dos etapas en la Volta (también venció en La Molina), sobre todo estando Roglic".

Preguntado por sus aspiraciones en el Giro de Italia, en el que se volverá a medir a Roglic, Evenepoel sentenció que "lo más importante es la 'maglia rosa'", aunque "ganar etapas también está bien".