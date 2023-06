Gemma Alférez: "Hay que modernizar y renovar la Volta a Catalunya"

"La Volta necesita un cambio de rumbo", afirma la candidata a las elecciones a la presidencia "No vemos futuro en Rubèn Peris; por higiene democrática hay que renovar la presidencia"

Gemma Alférez (Barcelona, 1975), tras toda una vida como socia de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, se presenta como candidata a las elecciones a la presidencia que se celebrarán el próximo 6 de junio. Quiere revitalizar la entidad y la histórica prueba ciclista catalana y, para ello, deberá derrotar en las urnas a Rubèn Peris (Barcelona, 1953), en el cargo de la Volta desde hace casi veinte años.

¿Qué le impulsó a presentarse a presidir la Volta Ciclista a Catalunya?

El actual presidente ya lleva un mandato de veinte años en el cargo. Nos reunimos con Rubèn Peris para proponerle un relevo natural. Nosotros le proponíamos trabajar juntos un año y luego que él diera un paso a un lado, pero se cerró en banda y no quiso dar nada. Entonces le comuniqué que nuestra campaña seguiría adelante. El futuro de la Volta pasa por la renovación de la gestión de la entidad social, de sus estatutos, de la gestión deportiva... Hay que modernizar y renovar la Volta.

Y su "cambio de rumbo", como así lo califica, ¿en qué consistiría?

Lo podríamos dividir en dos bloques. Por un lado, la gestión de la entidad y por otro la organización de la prueba. La base es la gestión de la entidad y aquí hay muchos, muchos puntos a mejorar, sobre todo en temas de transparencia, la gestión comercial, la gestión económica, mejorar la transparencia... Cuento con un equipo de profesionales para hacerse cargo de cada área y asegurar un relevo generacional.

Hay que rediseñar las etapas de la Volta

En cuanto a los itinerarios, tenemos mejoras a proponer, un rediseño de las etapas. Estamos escuchando mucho a los aficionados, que están un poco cansados de llegar siempre a los mismos puertos. Queremos diseñar etapas estratégicas e innovadoras, llegar a lugares inéditos... Por eso hemos empezado a trabajar con algunas comarcas, en vez de hacerlo con las poblaciones, sería vender más un territorio que una población. Ya nos hemos puesto en marcha con algunos ayuntamientos y la respuesta está siendo muy positiva. También incorporaríamos tecnologías avanzadas para mejorar las transmisiones televisivas y la interacción con los aficionados.

Su primera actuación si fuese elegida presidenta sería...

Una auditoría económica y de gestión. Hay que tener las cosas muy claras. La transparencia es clave para el buen funcionamiento de la entidad.

No vemos un futuro en Rubèn Peris

Rubèn Peris ha manifestado que “si la Vuelta cae en manos inexpertas, puede durar cuatro días". ¿Se siente aludida?

No, la verdad es que no. Rubèn Peris puede decir que tiene una candidatura renovada, pero el conocimiento y las ganas realmente no, no existen. No vemos un futuro en Rubèn Peris. ¿Va a estar seis años más de verdad? Hoy en día encontrar gente que se quiera involucrar, sin ánimo de lucro, con unos conocimientos, con una pasión, es muy difícil.

Se ganen o no se ganen estas elecciones, puedo asegurar a los socios que estaremos encima para asegurarnos el buen camino de la entidad, no sólo como carrera, que hay que recordar que la Volta siempre ha estado el máximo nivel, no es una cosa solo de los últimos veinte años. Pero como entidad, como entidad la hemos perdido y hay que reforzarla.

Gemma Alférez visitó SPORT para explicar el programa de su candidatura | VALENTÍ ENRICH

¿Y qué cree que falta por hacer?

La Volta, como club, tiene el potencial de organizar también carreras de promoción. Hay que aprovechar la marca Volta y recordar un poco los inicios. Nuestra candidatura lleva los colores blanco y verde, que es la casa madre de la Volta, la Unió Esportiva de Sants. Volveríamos también a promover el cicloturismo, que es importante para la vida social del club y que generaría ingresos que se podrían reinvertir en la entidad.

¿Planes para potenciar la reVolta, la Volta femenina?

Queremos cambiar un poco el formato, mantener la reVolta como clásica de un día, con un recorrido potente, con una imagen de dureza. A la vez también crearíamos la Volta Femenina con diversas etapas y que las dos pruebas formaran parte del World Tour.

La Volta es un patrimonio de Catalunya en el deporte

Incide en su programa en que la gestión económica de la entidad es clave.

Sí, actualmente la Generalitat está aportando el 80% del presupuesto de la Volta. Hay que darle las gracias a todas las instituciones. La Volta es un patrimonio de Catalunya en el deporte, pero hemos de equilibrar esto. ¿Cómo llamamos a que vengan más patrocinadores? ¿Cómo conseguimos más dinero? No hemos de pedir caridad a las empresas, hemos de trabajar con ellas a ver que les puede interesar de la Volta y nosotros adaptarnos. No estamos hablando solo de multinacionales. Hemos hablado con empresas privadas que ya nos han abierto las puertas y ven en la Volta un producto potente.

Entonces hemos de conseguir más público en las salidas y llegadas de la Volta, haciendo, por ejemplo, actividades paralelas que no hace falta que sean organizadas por la Volta y que generen beneficios para reinvertirlos. Hay empresas que pueden hacer otras actividades y en este punto podemos decir que hemos cerrado un acuerdo -no escrito porque todavía no hemos ganado- de un patrocinador fuerte.

Ha hablado usted también de juego sucio en el censo electoral...

Cuando nos enviaron el censo vimos que había unos 50 socios de conveniencia, de nueva incorporación, para asegurarse la victoria en las elecciones. Creo que es juego sucio, una falta de respeto al socio de verdad.

A mi equipo nos une el amor al ciclismo, la lealtad y la transparencia

Usted es la cabeza visible de la candidatura, pero ¿con quién cuenta para llevar adelante su proyecto?

Somos un equipo que venimos de sagas ciclistas que nos une la lealtad y la transparencia. Contamos con Jorge Terrones, ex ciclista de competición desde 1986. Jordi Camps, vicepresidente de la Unió Ciclista Igualadina. Mikel Otxoa, toda su familia ha estado vinculada a la entidad y tiene esta pasión también para cuidar el club. Oriol Utrilla, que está vinculado a la Volta desde hace veinte años. Manolo Macías, lleva toda la vida en el ciclismo, sobre todo en temas de seguridad vial, tanto en la Volta como en otros eventos internacionales. Y por último una cara nueva, Santi Jurado, que nos ha demostrado una pasión, unas ganas de aprender... sabe más cosas de ciclismo y del propio club que muchos de los que van cada año a la Volta.

En su futuro proyecto ¿qué papel jugarían los socios de la entidad?

Al socio lo tenemos muy olvidado. El socio tiene que ser partícipe de las actividades, hay que cuidarlo, darle voz y voto en las asambleas y en las decisiones que afecten al club.

En una frase, ¿qué le diría a los socios de la Volta para que la votasen?

Pues que solo tienen esta opción. Si realmente quieren la Volta, la entidad, no hay otro futuro. Pero también digo: se ganen o se pierdan las elecciones, estaremos allí y reconoceremos a Rubèn Peris, que ha pasado veinte años aquí, pero por higiene democrática hay que renovarse.