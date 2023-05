Emirates Team New Zealand: El Defender busca la tercera America's Cup consecutiva

El equipo neozelandés está trabajando duro en su país para llegar en las mejores condiciones a la America's Cup de Barcelona en 2024 “Barcelona nos ha impresionado mucho ”, señala Grant Dalton, líder del equipo kiwi e impulsor del evento deportivo

El Defensor de la America’s Cup, el Emirates Team New Zealand, está a la espera del Challenger (Desafiador) vencedor en las Series de Selección de la 37ª America’s Cup que se disputarán en septiembre de 2024 en Barcelona. Los kiwis tienen asegurada una plaza en el Match (duelo final) de octubre de 2024 y suponen un poderoso obstáculo a superar para cualquier equipo que ambicione ganar el trofeo deportivo internacional más antiguo del mundo.

Nueva Zelanda, como país, ha estado siempre presente en la era moderna de la America’s Cup desde 1987 presentando desafíos innovadores y radicales que se quedaron a las puertas de la victoria en 1987, 1988 y 1992. Todo cambió cuando el difunto Sir Peter Blake dio forma a un proyecto ganador en 1995, cambiando el nombre a ‘Team New Zealand’ y promocionando a una tripulación de regatistas con talento. Ese año, en San Diego, California, el equipo apodado ‘Black Magic’ navegó hacia una histórica victoria por 5-0 sobre el legendario regatista estadounidense Dennis Conner y se llevó la America’s Cup a Auckland para defenderla con éxito en aguas locales en 2000.

Tras perder la Copa con polémica en 2003, no fue hasta tres ediciones después, en la 35ª America’s Cup en las Bermudas, cuando otro joven y talentoso equipo de kiwis recuperó el trofeo contra pronóstico para el Royal New Zealand Yacht Squadron y se propuso crear la America’s Cup tal y como la conocemos hoy, con potentes veleros monocasco con foils que reemplazaron a los catamaranes de 2017. La defensa de la Copa en 2021 fue sensacional, con Emirates Team New Zealand imponiéndose a Luna Rossa Prada Pirelli en un emocionante Match por 7-3, tras una regata afectada por el Covid, que impidió la asistencia de espectadores internacionales.

Barcelona, la sede perfecta

El futuro ahora pasa por Barcelona con motivo de la 37ª America’s Cup y Grant Dalton, el enigmático líder del equipo e impulsor del evento, no deja lugar a dudas sobre su decisión de elegir la capital catalana para la regata cumbre del mundo de la vela. “Desde el inicio de las negociaciones tras la America’s Cup de 2021 en Auckland, Barcelona se perfiló como la sede perfecta. Se enfrentaba a la dura competencia de algunas candidaturas muy serias en otros lugares del mundo. Pero no podemos estar más contentos con Barcelona como ciudad, sus autoridades, la gente, la cultura y la repercusión que generará tener una America’s Cup en Europa. Desde el punto de vista de la organización, nos ha impresionado mucho, que encaja muy bien con la cultura y el espíritu de nuestro equipo, y la forma en la que hemos trabajado juntos, hasta el punto de que todos los equipos de la America’s Cup estarán en Barcelona este verano, con las bases prácticamente construidas”.

Emirates Team New Zealand ha pasado el verano austral en las antípodas, en Auckland, entrenando duro con sus dos AC40 antes de recuperar al barco vencedor de la Copa, su AC75 Te Rehutai, muy modificado, para realizar algunas pruebas de navegación en el golfo de Hauraki, en las que alcanzaron velocidades impresionantes.

A propósito de los entrenamientos invernales de Emirates Team New Zealand, su director de operaciones (COO), Kevin Shoebridge, comentó: “Ha sido un buen verano (austral). Hemos estado muy ocupados, y el equipo no ha parado, ya que hemos tenido mucho que aprender sobre el manejo de los nuevos AC40, que han sido espectaculares, y luego el trabajo para devolver el AC75 al agua fue una decisión tardía, y el equipo ha respondido. Nunca insistiré lo suficiente en que esto es un “equipo”, no hay superestrellas ni egos, se trata de mejorar poco a poco y de que cada uno haga su trabajo lo mejor que pueda. Hemos contratado a un nuevo timonel y hemos llevado a cabo pruebas exhaustivas para encontrar la mejor unidad de cyclors (ciclistas) posible en varias disciplinas deportivas. La oficina de diseño ha estado muy ocupada y ahora todos estamos centrados en el traslado a Barcelona”.

El Emirates Team New Zealand ha pasado el verano austral en Auckland, entrenando duro con sus dos AC40 | ETNZ

El desafío de navegar en las aguas barcelonesas

Los neozelandeses están deseando llegar a Barcelona y ponerse en marcha, afirma Shoebridge: “Es un reto en muchos sentidos, pero cuando se contrata al personal más capacitado, se espera que el trabajo salga bien. Sí, conocemos bien las aguas, muchos de nosotros hemos navegado allí en varias clases a lo largo de los años y sabemos que el viento y el estado del mar, en ocasiones, supondrán un desafío para los regatistas. Pero esto es la America’s Cup, es la cúspide de la vela, y sé que todo el equipo está encantado de estar en una de las grandes capitales del mundo, de sumergirse en su cultura y de conectar con la afición. Va a ser una experiencia fantástica para todos los miembros del equipo y el objetivo sigue siendo el mismo: defender la America’s Cup y conseguir el triplete, tres victorias consecutivas, ese es el objetivo”.

Grant Dalton, en su papel de CEO de America’s Cup Event, ha desempeñado un papel decisivo en la puesta en marcha de las dos primeras regatas preliminares, la primera de las cuales tendrá lugar este septiembre en Vilanova i la Geltrú, donde todos los equipos de la America’s Cup se enfrentarán entre sí por primera vez. Dalton espera una regata reñida: “Sin duda, nadie querrá perder esta primera regata, pero con los AC40 en estricto formato de monotipo va a estar muy reñida y será el primer indicador de dónde se encuentra cada equipo en la America’s Cup. Emirates Team New Zealand estará ahí para ganar”.

Difundir el mensaje de la America’s Cup y su compromiso con la sostenibilidad a través de numerosos proyectos, desde el apoyo a la economía azul hasta los barcos de hidrógeno, así como su promoción como acontecimiento cumbre del deporte mundial, es una de las prioridades de la agenda de Dalton. Ubicar la primera regata a unos 35 kilómetros de Barcelona, en Vilanova i la Geltrú, es un primer paso hacia un compromiso más amplio tanto en Catalunya como en España, según Dalton: “Vilanova i la Geltrú es un lugar magnífico. Difundir el mensaje de la America’s Cup por toda Catalunya y toda España sigue siendo nuestro objetivo. Trajimos la America’s Cup a Europa para activar e involucrar a la mayor audiencia posible y estamos encantados con el acuerdo firmado con Vilanova i la Geltrú y con su entusiasmo por la competición. Será una gran regata inaugural con unas instalaciones magníficas”.

Pete Burling y Nathan Outteridge, dos medallistas de prestigio para el New Zealand | ETNZ

Outteridge y Burling, el dúo de timoneles

Una de las sociedades clave en la 37ª America’s Cup, y que todos los equipos desafiantes están observando con interés, es la nueva pareja de timoneles de Emirates Team New Zealand formada por el australiano Nathan Outteridge y el ganador de la Copa, el neozelandés Pete Burling. Ambos son medallistas de oro olímpicos, Outteridge en los Juegos de Londres 2012, y Burling en los de Pekín 2016, y los dos han sido campeones del mundo de Match Race (Outteridge en 2014 y Burling en 2015).

Burling fue el timonel más destacado de la America’s Cup de 2021 y también estuvo al timón en 2017, cuando los kiwis ganaron la Copa a los estadounidenses en las Bermudas. Por aquel entonces, los barcos sólo tenían un timonel, pero los italianos cambiaron la dinámica en la America’s Cup 2021 al apostar por la doble rueda y es una disposición que se espera que sigan todos los equipos de cara a Barcelona. Emirates Team New Zealand se apresuró a contratar a Outteridge, quien se ha adaptado bien a la configuración del equipo durante los entrenamientos de invierno.