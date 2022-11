Pacheta: "El VAR está haciendo daño y que nadie sepa las normas"

"Los árbitros dan charlas explicándolas, pero luego no las cumplen", señala el técnico del Real Valladolid "Me gustaría saber lo que se dice desde el VAR al árbitro, y debería hacerse público, porque es todo demasiado opaco", ha reclamado

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo "Pacheta", ha asegurado este viernes, en rueda de prensa, que "el VAR está haciendo mucho daño con cosas obvias, y está haciendo que nadie sepa las normas, ya que los árbitros dan charlas explicándolas, pero luego no las cumplen".

En este sentido, el técnico vallisoletano ha hecho referencia al 1-0 del partido ante el Athletic, en el que "se puede apreciar una clarísima mano" en el área del conjunto vasco que "no se pita, de manera inexplicable" y, en la jugada del 2-0 "el gol debió ser anulado por una falta previa a Aguado, pero tampoco se señaló, con lo que se pasó de poder ir 1-1 a perder 2-0".

"Me gustaría saber lo que se dice desde el VAR al árbitro, y debería hacerse público, porque es todo demasiado opaco", ha reclamado "Pacheta", quien también se ha quejado de que, de cara al partido de Copa del Rey de este sábado ante el Barbadás "no se puedan sacar más de tres jugadores del filial, lo cual no favorece al fomento de la cantera".

El cuadro blanquivioleta llega a la cita copera con numerosas bajas -hasta once- a las que se añaden, además, "varias sobrecargas" en jugadores como Aguado, Iván Sánchez u Óscar Plano, lo que ha hecho que convoque a siete jugadores del Promesas, de los que saldrán, de inicio, Lucas Rosa o Fresneda en el lateral derecho, y Diego Moreno en el izquierdo, a los que se podría añadir David Torres como central.

Eso le impediría sacar como titular al portero, Aceves, a quien querría poner en ese esquema inicial "porque es un buen guardameta que merece jugar, pero es difícil que pueda hacerlo cuando ya hay que poner dos jugadores del filial en los laterales", ha explicado.

Es un encuentro para hacer más cambios, si bien, preguntado por su política de ir modificando jugadores, como sucedió ante el Athletic -en el que hubo hasta nueve variaciones respecto al anterior choque de liga- ha precisado que "la gestión de la plantilla es así".

Sobre esos cambios ha sostenido que "si se gana, son agradables pero, si se pierde, es osadía" y ha opinado que "Olaza jugó porque Escudero estaba lesionado, Feddal, al romperse Javi Sánchez; Joaquín, Iván Sánchez u Óscar Plano son jugadores con mucho cansancio acumulado, y hay que escucharles, al igual que Kike Pérez o Aguado, quienes están haciendo un esfuerzo brutal, y Roque Mesa había estado con gastroenteritis".

"El plan de partido salió cojonudamente durante los primeros veinte minutos, en los que no estuvimos acertados, mientras que el Athletic marcó en una de sus llegadas. Y no se pitó la mano clara cometida por el defensa vasco, que habría podido ser el 1-1, ni la falta previa sobre Aguado, que se convirtió en el 2-0, lo que impidió que pudiera ajustar ya lo que se había previsto", ha analizado.

En su opinión "en esas dos acciones la justicia no sonrió al Real Valladolid y la diferencia entre quedarse en Primera o no puede ser de un punto, por lo que estas actuaciones pueden marcar mucho y así, lo que se hace es que cada vez se sepan menos las normas", ha insistido.

Ahora, su objetivo es viajar a Ourense "con toda la humildad, para ganar al Barbadás y pasar a la siguiente ronda de Copa", tras lo cual la plantilla disfrutará de unos días de descanso hasta el día 24, en el que regresarán al trabajo, tal y como ha confirmado "Pacheta", cuyo deseo es que todos sus jugadores "sean felices".