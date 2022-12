El sincero elogio de Gattuso a Setién: "Me ayudó a cambiar mi idea de juego"

El técnico del Valencia valoró positivamente al entrenador del Villarreal en la previa del partido de Liga "Hacemos muchas cosas de las que el hacía con Las Palmas”, aseguró el italiano

El entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, aseguró antes de visitar este sábado al Villarreal, en el regreso de LaLiga tras el Mundial de Qatar 2022, que el fútbol de Quique Setién, técnico de su rival, ha sido clave para construir su idea de juego como técnico.

“Si hablo de Quique debo estar media hora. Me gustaba cómo jugaba Las Palmas, era un momento de transición en mi cabeza. No tenía muy claro cómo jugar y mi asistente ha ido mucho a Las Palmas con una cámara a ver cómo trabajaba. Me ha ayudado mucho para cambiar mi idea como entrenador. Hacemos muchas cosas de las que el hacía con Las Palmas”, aseguró.

El entrenador italiano recordó que el Villarreal ha ganado en los últimos años la Europa League y ha jugado las semifinales de la Liga de Campeones. “Hay que respetar el partido, hay que ir con calidad y mentalidad”, afirmó.

“Será un partido muy difícil. Es un equipo que juega increíble con el balón y tiene mucha calidad, hay que estar muy atentos cuando no tengamos el balón. He hablado con muchas personas estos días y sé que para el Villarreal es el partido del año, un derbi. Para volver con un resultado positivo debemos jugar un gran partido de mentalidad y calidad”, afirmó.

El técnico no quiso ponerse como objetivo de la campaña clasificarse para competiciones europeas pese a que el club hable ya de ello. “Hay que ir partido a partido, me gustaría jugar en Europa pero lo hemos demostrar en el campo. Veremos dónde acabamos. Me gustaría jugar en Europa pero hay muchas cosas que demostrar”, afirmó.

Gattuso, que confirmó que planea hacer rotaciones este mes de enero ante la acumulación de partidos, se mostró muy satisfecho por poder contar con toda su plantilla para este regreso a la competición y restó importancia a errores como los que ha tenido Gabriel Paulista en los partidos amistosos de esta pretemporada, algo que achacó a la carga de trabajo con la que afrontaron el choque.