¿Cuánto deben pesar Topuria y Volkanovski el viernes?

La UFC es una de las organizaciones donde los peleadores recortan más peso para un combate. Algunos luchadores llegan a bajar hasta más de 20 kilos en pocos días y más de la mitad el día anterior al pesaje. En el caso de Volkanovski y de Topuria, una única libra (unos 0,45 kilogramos) podría anular la lucha por el cinturón.

El combate, que se disputa aproximadamente a las 4:00 de la madrugada de sábado a domingo, empieza de manera oficial este viernes, unas 30 horas antes de la pelea. Los peleadores tendrán que subirse a una báscula y marcar en ella el peso acordado: 145 libras. El equivalente a 65,7 kilogramos.

¿Cuál es el proceso del recorte de peso?

Habitualmente, el recorte de peso se divide en dos fases. La primera tiene en cuenta la bajada gradual del porcentaje de grasa corporal. Un plan específico de entrenamiento y la reducción de la cantidad de comida ingerida son las principales claves. De hecho, Topuria confirmaba en una entrevista con Juanma Castaño este proceso. "No como carbohidratos ni fibra, llevo un balance medido con los doctores y los médicos. En la última semana, empezamos la fase de deshidratación".

Y es que, efectivamente, la segunda parte del recorte de peso es la más dura y exigente. Se trata de reducir el agua corporal a través de la deshidratación. El proceso se lleva a cabo con el uso de saunas, ejercicios con ropa que estimulan la transpiración y cambios de temperatura continuos. El luchador puede llegar a perder 10 kilos en horas, por lo que una bajada de peso tan radical debe contar con la supervisión médica.

La UFC suele ser algo permisiva con el pesaje cuando no hay un título en juego. Es lo que se denomina como "libra de cortesía". Esta medida permite al luchador pesar una libra más de lo permitido o pactado en la división. A pesar de ser únicamente 0,45 kilogramos, esta diferencia de peso puede ser decisiva en un combate.

El australiano y "El Matador" no dispondrán de esa ventaja en el duelo de este sábado. Al estar en juego el título de campeón de peso pluma, la UFC no permite esa libra de margen. De hecho, si alguno de los dos luchadores no da el peso pactado el viernes, la pelea pasaría a ser una normal y corriente. Además, el individuo que no cumpliera con las 145 libras tendría una rebaja salarial considerable. Si quieren luchar por el cinturón, los dos deberán cumplir con los 65,7 kilogramos.