"Me gustaría joder a Topuria. No tiene..."

El 17 de febrero tendrá lugar el combate más importante de Ilia Topuria en las artes marciales mixtas. El hispanogeorgiano pelará ante Alexander Volkanovski por el título mundial del peso pluma. El luchador de UFC, Yair Rodríguez, no se ha mantenido en silencio y ha atacado duramente a Topuria.

Rodríguez no ha tenido buenas palabras hacia "El Matador". Al ser preguntado por Topuria, ha sido muy crítico con el español y afirma que la UFC le está poniendo las cosas fáciles: "Habla tanta mierda, y creo que fue una manera fácil para él de ir a pelear por el título. No solo digo yo, sino diferentes luchadores. Tenemos que luchar como verdaderos guerreros, verdaderos malditos leones, y este tipo, creo que fue una manera más fácil de ir y luchar por el título, eso es todo. Creo que la UFC se lo está poniendo fácil."

Rodríguez, cree que Topuria ha llegado tan lejos, más por su manera de hablar y venderse que no por sus habilidades en el combate: "Hace un muy buen trabajo de marketing. Lo más importante en este deporte es que si sabes cómo promocionarte, obtendrás mejores ofertas y mejores peleas. No es ningún secreto. Todo el mundo lo sabe y creo que es genial haciéndolo. No lo culpo por eso. Simplemente, no me gusta el chico. Es triste que personas como él obtengan mejores peleas gracias a su boca, no a sus peleas."

Ilia Topuria en uno de sus pesajes / AGENCIAS

A Rodríguez tampoco le ha gustado la idea de Topuria de enfrentarse en un futuro ante Conor McGregor: "Está delirante. Ni siquiera está en el mismo mundo que nosotros. Otro maldito planeta. Estoy bastante seguro de que Volkanovski hará el primer trabajo para joderlo y luego tendrá que comerse todas estas palabras y todos se reirán de él", afirmó.

Tras las duras declaraciones hacia el "El Matador", Rodríguez no terminó aquí. Al ser preguntado por un posible combate ante Topuria, cree que no está cerca, pero en el caso de que sucediera, estaría encantado de resolver sus diferencias con él en una pelea: “¿Por qué debería enfrentarme a Topuria? No tiene nada que ofrecer. Pero me gustaría enfrentarlo, en algún momento, y joderlo". Rodríguez añadió que en el caso de luchar contra él, le gustaría que fuese en España: “Si UFC planea ir a España, joder, me encantaría pelear en España. Es su casa. Me encantaría vencerlo en su casa”.

También habló sobre Alexander Volkanovski, rival de Topuria el próximo 17 de febrero. El luchador mexicano de MMA cree que no era el momento de Volkanovski de competir teniendo en cuenta que su último combate fue en octubre del año pasado después de ser noqueado por Islam Makhachev: "Me sorprendió que aceptara otra pelea después del KO, así que creo que cometió un pequeño error ahí. Habría esperado un poquito más". Pese a ese error, Rodríguez cree que el australiano es favorito: "Es realmente inteligente, es realmente bueno. Creo que es mucho mejor peleador que Topuria y creo que ganará”, concluía Rodríguez.