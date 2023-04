El tenis mundial, ‘made in’ Barcelona

Tennium anunció que fue eligida por la ITF para organizar las finales de la Copa Davis 2023 Barcelona ha sido sede de algunas de las más prestigiosas academias internacionales

España es, sin duda, una de las grandes potencias tenísticas en lo deportivo y cada vez lo es más también en la gestión de este deporte.

Durante décadas, Barcelona ha sido sede de algunas de las más prestigiosas academias internacionales, adonde venían muchos de los jugadores que querían ser alguien en el circuito profesional. Y a eso ahora se le ha sumado también un importante expertise en la gestión de grandes citas, con Tennium a la cabeza.

Esta agencia afincada en la capital catalana lleva años labrándose un nombre propio en la industria, si bien ha sido ahora cuando ha ganado fuerza en el país donde tiene su sede.

Hace un año que se encarga de la explotación comercial del Barcelona Open Banc Sabadell, cuya gestión arrebató a IMG, y en 2023 ha sido la elegida por la Federación Internacional de Tenis (ITF) para organizar las finales de la Copa Davis en Málaga, así como la eliminatoria previa de Valencia.

🚨 OFFICIAL 🚨

We are thrilled to announce that the ITF has appointed Tennium as its event delivery partner for the 2023 Davis Cup Finals.@DavisCup @ITFTennis



More Info: https://t.co/m3HPOjC7qU pic.twitter.com/ByoliKNIz6