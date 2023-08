Pere Riba, muy agradecido con Coco Gauff

El entrenador español tan solo lleva dos meses trabajando con la tenista estadounidense, pero juntos ya han conquistado dos grandes títulos El extenista define el nuevo proyecto junto a Cori Gauff como “muy emocionante”

La tenista estadounidense Coco Gauff ha conquistado ya el título de Washington y el de Cincinnati de la mano de Pere Riba, su nuevo técnico con el que lleva entrenando desde hace tan solo dos meses. “Agradezco la confianza que me ha dado Coco para trabajar”, comenta el entrenador español en una entrevista para ‘Punto de Break’ antes del US Open.

“Quería darme un tiempo y me iba a ir de vacaciones. Pero cuando me llamaron y me propusieron la oferta lo tuve claro, me motivé al instante. Desde el minuto uno lo vi como un proyecto muy emocionante”, explica sobre los momentos previos a “trabajar muchísimo”, sobre todo después de Wimbledon. “Siempre está abierta a probar cosas”, apostilló el barcelonés sobre su nueva alumna.

Pere Riba se mostró muy “agradecido” con Coco y con su familia por “la confianza” que le han dado. “Puedo trabajar con mucha libertad, el equipo es fantástico y todos son muy profesionales”, añade sobre el cuerpo técnico, cuyo líder es sin duda “su padre, Corey“.

Preguntado por cómo es Coco Gauff fuera de la pista, Riba bromea con que desde fuera le parecía “una persona un pelín arrogante”. Pero según él no hay que fiarse de las primeras impresiones: “Coco es un doce como persona, es humilde, muy trabajadora. Solo tengo palabras espectaculares para definirla, es una chica brutal”.