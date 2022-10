Badosa: “No entiendo por qué hay gente que me odia”

La tenista catalana habla a corazón abierto sobre la salud mental en una entrevista en un canal del circuito femenino "Sufrí depresión porque aún no estaba lista para jugar en la élite. Estoy viviendo el amor de muchos fans, pero también tengo ‘haters’"

Hace tiempo que Paula Badosa ya no se esconde. Le vaya bien o mal dentro de las pistas. Ha aprendido a lidiar con sus problemas con humor -"No gano ni al parchís", escribió en sus redes sociales hace unos días tras ser eliminada en Tokio- y, como ella mismo reconoce, "para que se rían de mí, lo hago yo primero".

La tenista catalana, en la actualidad número 4 del ranking mundial, ha sido protagonista esta semana en 'The Real Me', un canal de la WTA que colabora con 'Modern Health' y en el que reflexionó sobre la salud mental, habló de depresión y se levantó contra los 'haters' de Twitter.

Con 24 años, Badosa reconoce que sufrió depresión siendo adolescente, por no poder afrontar todo lo que significaba su ascenso a la élite del tenis. "Recuerdo que hace unos años tuve una depresión y ansiedad, por lo que ya he tratado con temas de salud mental. Fue porque mi cabeza no estaba preparada para escuchar todas esas cosas y aún no era lo suficientemente madura para saber cómo afrontarlo con esa emoción del momento. Me vi superada durante dos o tres años, fueron muy duros para mí, no podía avanzar en el ranking y perdía muchos partidos", confesó la catalana.

Las altas expectativas generadas sobre su tenis tampoco han sido un plato fácil de digerir. "Tuve la suerte de ganar un Grand Slam júnior, pero después de eso para mí fue una locura, porque me estaban comparando como la nueva Maria Sharapova. Era muy joven y no estaba preparada para escuchar todo eso. Para mí fue demasiado grande, muchas expectativas, mucha presión, mucha gente viéndome sin importar dónde jugara, etc. Que la gente esperase que ganara cada partido fue demasiado para mí y fue un momento muy complicado que tuve que afrontar, relató Badosa.

Otra de las cuestiones que Paula se ha visto obligada a enfrentar, según ella misma reconoció, ha sido las críticas en las redes sociales, a las que se ha tenido que acostumbrar. "Es un proceso del que estoy intentando aprender, pero está siendo duro para mí porque estoy lidiando con cosas nuevas este año. Estoy viviendo el amor de muchos fans, pero por primera vez también noté que tengo 'haters'. No consigo entender por qué la gente me odia sin conocerme. Sigue siendo duro para mí ver a gente que no le importa juzgarte, criticarte u odiarte, y estoy lidiando con ello, pero es algo difícil de manejar. No quiero perder ningún partido, quiero que la gente me quiera y claro que miro los mensajes, pero posiblemente sea la peor decisión", consideró la tenista catalana.

Para terminar, Badosa habló sobre los terribles ataques de pánico que alguna vez a sufrido sobre la pista: “Era algo que ya había sentido antes durante la depresión y por eso los reconozco tan rápido. Son muy malos porque hay mucha gente viéndote, no quieres que ellos te vean y mi equipo sabe lo que está pasando y también se preocupan y no quieren que pase por esa situación. Sobre la pista mi cuerpo no responde a las pelotas que me vienen, no puedo pensar con claridad y tampoco puedo respirar, por lo que me siento muy mal, estás como atontado o agobiado y se dan todas las condiciones para que no puedas seguir. Me gustaría decir algo en ese momento que tengo un ataque de pánico, pero no puedo porque siento que la gente me juzgará y pensarán que soy débil”.