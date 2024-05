Nadal: "No tengo clara mi decisión para Roland Garros, pero estoy más cerca de ir que no"

Rafa Nadal declaró tras perder ante el polaco Hubert Hurkacz en Roma, que no tiene clara su decisión de ir a Roland Garros por el nivel en pista, aunque si tuviera que decir algo diría que está más cerca de acudir a la cita francesa que de quedarse en casa.

"La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera", dijo en rueda de presa.

"Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años", añadió.

"Hay dos caminos, pensar que no estoy preparado por lo que he hecho hoy en pista, que es entendible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo. Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocadillo", comentó.

"Hoy parece imposible pensar en ir a Roland Garros a competir por algo, pero físicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad por pelear por todo lo que me gustaría pelear", asestó.