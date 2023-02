Nadal se baja del 'The Slam' y no habrá duelo ante Alcaraz

El partido iba a disputarse en el mítico MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 5 de marzo Un duelo previo entre los estadounidenses Taylor Fritz y Frances Tiafoe decidirá el rival del murciano

No habrá duelo de exhibición entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en Las vegas. El esperado 'The Slam', que se iba a disputar en el mítico MGM Grand Garden Arena entre los dos tenistas españoles, se ha quedado sin el balear, que confirmó su baja.

"Desafortunadamente, el período de mi recuperación no hace posible que esté ahí listo para jugar", explicó Rafa Nadal en su comunicado. Su lugar en este torneo de exhibición lo ocupará un tenista estadounidense. De esa manera, Carlos Alcaraz deberá enfrentarse al ganador del duelo previo entre Taylor Fritz y Frances Tiafoe.

