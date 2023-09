Leyre Romero: "Una tenista sueña con jugar"

La joven tenista española de 20 años comienza a brillar con fuerza en el mundo del tenis. Su determinación y talento hacen que se perfile como una de las grandes promesas del tenis femenino español

Leyre Romero es una promesa para el mundo del tenis. Desde pequeña soñaba con ser tenista profesional y a sus 20 años, ha jugado su primer Grand Slam gracias a su esfuerzo y dedicación. Sueña con estar entre las 100 mejores jugadoras del mundo y considera que el deporte femenino necesita más visibilidad.

¿De dónde nace esta pasión por el tenis?

Empecé a jugar porque mi padre fue tenista y lo llevaba en la sangre. Desde muy pequeña veraneábamos al lado del club de tenis y cuando cogí la primera raqueta, se veía que este deporte me gustaba.

Dicen que, si amas un deporte, ese amor ya es incondicional... ¿Mito o realidad?

Es una realidad totalmente cierta. Cuando practicas un deporte forma parte de tu vida incluso, si dejas de jugar. Es algo con lo que has vivido muchos años, que te ha formado y convertido en la persona que eres.

¿Momento que más te ha enseñado de tu carrera?

Cuando me rompí el menisco con 16 años fue un golpe duro porque acababa de empezar mi etapa junior. Tuve que pasar por quirófano y estar seis meses de recuperación. Cuando pude volver y encontrar mi nivel de competición, llegó el COVID, por lo que me cancelaron muchos torneos. Aunque no pude disfrutar de esta etapa, sin duda maduré y me dio fuerzas para trabajar y querer ir a esos torneos ya a nivel profesional.

¿Qué papel juega el factor psicológico en la pista?

Es vital. De hecho, el año pasado empecé a trabajar con una psicóloga porque practicar un deporte individual requiere estar sola en la pista y tomar todas las decisiones. Es importante observar cómo te hablas a ti misma y cómo manejas las situaciones.

¿Golpe favorito?

El revés porque es el golpe que más natural y sencillo me ha salido. No he tenido ninguna dificultad para aprenderlo.

¿Un ídolo del tenis a quién admires?

Rafa Nadal.

¿Y un icono femenino?

Siempre me ha gustado mucho Petra Kvitová porque la veo una jugadora con muchísimo carácter. Para mí es un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, me gusta su sistema de juego, es zurda como yo, me siento muy identificada y aprendo mucho de ella.

¿Ganar un Ronald Garros supondría cumplir un sueño?

Sí, por supuesto.

“Si quieres ser tenista o profesional en cualquier ámbito hay que confiar”.



¿Se le debería dar más visibilidad al deporte femenino?

Sí. Aunque poco a poco vamos avanzando, todavía es algo que tenemos que mejorar. Durante los próximos años, estoy segura que con todas las deportistas femeninas de alto nivel que hay en muchísimos deportes, vamos a ir progresando.

¿Barreras que todavía queden por derribar?

En mi carrera me gustaría estar entre las 100 mejores jugadoras del mundo, estar asentada en el Circuito Máster 1000 y jugar los mejores torneos. Un tenista sueña con jugar, entonces eliminar esa barrera del top 100 o el top 50 sería un paso muy importante para mí.

¿Crees que en un futuro las mujeres tenistas podrán disputar los Grand Slam al mejor de cinco como en el circuito masculino?

No lo sé, no creo que esa regla vaya a cambiar. Pienso que se va a mantener la tradición de siempre de jugar a tres sets. Al final, no lo he probado, pero hay partidos de tres sets que ya son muy duros físicamente y supondría un cambio radical para el que habría que prepararse. Lo que sí cambiaría es el favoritismo y el enfoque en esos torneos, no valdría tanto quién juega mejor, sino quién está mejor preparado.

¿Cómo te ayuda Iberdrola como patrocinador en tu carrera?

Este último año, Iberdrola ha sido un gran apoyo porque está siguiendo todos mis pasos, y está pendiente de mí. Al final soy una deportista femenina que necesita cierta visibilidad y ellos me ayudan, no solo a mí, sino al deporte femenino en general.

“Iberdrola ha sido un gran apoyo. Al final soy una deportista femenina que necesita cierta visibilidad y ellos me ayudan”.

¿Una frase que te repitas a ti misma y que pueda ayudar a futuras tenistas?

Como consejo diría que persigan sus sueños. Con esfuerzo y sacrifico cualquier persona puede llegar a dar su máximo nivel y, si quieres ser tenista o profesional en cualquier ámbito, hay que confiar.