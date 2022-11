Kyrgios: "Mi preparación no ha sido la ideal"

El australiano reconoció, sin embargo, que tanto Thanasi Kokkinakis, su pareja en el dobles, como él no necesitan "perder el tiempo" entrenando El tenista llegó la pasada noche desde México y solo se ha entrenado con su compañero una hora antes de su debut en esta edición de la Finales ATP de Turín

El australiano Nick Kyrgios reconoció este lunes, tras su derrota ante la pareja formada por el neerlandés Wesley Koolhof y el inglés Neal Skupski en la Finales ATP de Turín (6-7 (3), 6-4 y 10-5), que su preparación para el torneo "no ha sido la ideal", aunque puntualizó que tanto Thanasi Kokkinakis, su pareja en el dobles, como él no necesitan "perder el tiempo" entrenando.

El australiano de 27 años llegó la pasada noche desde México y solo se ha entrenado con su compañero una hora antes de su debut en esta edición.

"Mi preparación no ha sido la ideal, pero nosotros no necesitamos perder el tiempo entrenando", aseguró en rueda de prensa, en lo que es una idea que comparte con su compañero, que ya lo desveló hace unos días en Turín, mientras aguardaba la llegada de su compañero.

"Hemos jugado contra dos jugadores increíbles", dijo. "Si pasamos de ronda me quedo en Turín, si no me voy a casa, eso es lo que suele pasar en este tipo de torneos, así funcionan", bromeó al ser preguntado por sus planes en caso de ser eliminado.

"Mis niveles de energía no son muy altos ahora mismo, para ser honestos", añadió.

Por su parte, Kokkinakis valoró la experiencia de jugar las Finales ATP, a la que no esperaba clasificarse.

"La experiencia es genial, hay mucha gente esperando en el hotel de los jugadores con los móviles grabando. Se decepcionan cuando me ven a mí y les oigo decir: 'Ah, es Kokkinakis, ¿dónde está Kyrgios?", desveló también entre risas.