¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido?

El tenista de El Palmar venció al estadounidense Shelton y ya está en octavos de final del Masters 1000 de Toronto Se medirá en octavos al polaco Hurkacz por un sitio en los cuartos de final

Carlos Alcaraz no tuvo problemas para ganar al estadounidense Shelton en dos sets por un cómodo 6-3 y 7-6 y ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Toronto, de clara preparación para el US Open que arrancará el próximo 28 de agosto.

"En primera ronda prefiero otro tipo de rival que me dé más ritmo, pero es genial haber salido indemne de este encuentro. Ben ha jugado un gran partido, fue más agresivo que yo y me generó problemas porque estaba golpeando muy duro a la pelota. Honestamente, creo que nunca había jugado con nadie que pegara tan fuerte a la bola como él hoy, no me dejaba hacer mi tenis y tuve que adaptarme lo mejor que pude", aseguró Alcaraz.

El tenista de El Palmar se enfrentará ahora al polaco Hurkacz, en un partido que se disputará, hora española, en la madrugada del 10 al 11 de agosto, es decir, esta próxima noche. El duelo entre ambos debería iniciarse, si no hay cambio de última hora, sobre la 1 de la madrugada hora española.

El encuentro ante el polaco será una nueva prueba de fuego para ver a qué nivel está Carlos Alcaraz en pista rápida. Más preparación para el US Open, el torneo importante del verano para Carlitos.