Feliciano, sobre Nadal y Arabia: "Respeto su decisión; creo que no se ha entendido su labor allí"

Feliciano López, recientemente elegido director de las Finales de la Copa Davis por segundo año seguido, contempla positivamente la irrupción de Arabia Saudí en el mundo del deporte y se mostró respetuoso por el acuerdo alcanzado por Rafa Nadal con la Federación de Tenis saudí que "no se ha entendido bien".

"No me gusta hablar de estas cosas. Respeto mucho la decisión de Rafa, sinceramente y lo único que puedo decir es que no se ha entendido muy bien cual es su labor allí. Solo eso. No es un tema del que deba opinar mucho pero sí creo eso. Que no se ha entendido muy bien su labor. Solo eso", dijo Feliciano López en declaraciones a la Agencia EFE.

Además, considera positiva la inversión saudí en el tenis. "Dudo que la irrupción de Arabia pueda formar un lío como el que se ha formado en el golf. Con la creación de un circuito paralelo. Lo dudo. Lo que si estoy a favor es que un país como Arabia o cualquier otro quiera invertir en deporte. Es una manera de destinar el dinero muy buena. No lo veo como una amenaza".

"¿NADAL Y ALCARAZ EN DOBLES? ME CONFORMO CON QUE RAFA VUELVA"

Feliciano se mostró prudente ante la expectación generada por un posible equipo de dobles olímpico, en París, de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, porque confió primero en ver al ganador de veintidós Grand Slam totalmente recuperado para la competición.

"Primero que Rafa vuelva a competir, es lo más importante. Me conformo con que Rafa vuelva a Montecarlo, pueda jugar y competir a su máximo nivel. Que esté sano y su cuerpo le responda. Y a partir de ahí se le abre un horizonte nuevo porque yo creo que hasta él y su equipo tiene una incertidumbre de como va a ser su año. Porque tenían un plan en enero y ese plan se desmoronó cuando se lesionó", dijo.

"Sería algo espectacular. Pero como eso todavía lo veo muy lejos, no me gusta pensar más allá. Sobre todo en el momento que está Rafa. Lo que necesita es competir y volver a sentirse sano y volver a demostrar todo lo que tiene, que su tenis está intacto", insistió el director de las Finales de la Copa Davis.

"ES EL FINAL DE UNA ERA"

"Es evidente. Se fue Roger Federer, Djokovic a saber lo que le queda y Rafa tampoco sabemos lo que le queda. El mundo del tenis está viviendo un cambio brutal. Al final lo que hemos vivido estos últimos tiempos ha sido irreal. Tres números uno, los tres mejores jugadores de la historia compitiendo juntos en los últimos quince años me parece irreal y que no va a volver a pasar nunca más. Cuanto antes lo aceptemos, mejor. Y cuanto antes cesen las comparaciones, pues también mejor", declaró.

"Porque si lo pensamos fríamente no va a haber una generación mejor. No la hubo desde comenzó el tenis. Hemos tenido una generación de tenistas que no se va a volver a repetir. Tenemos que valorar lo que hay , sin compararlo con lo que ha habido. Disfrutar de algo que a mí, especialmente Jannik Sinner y Alcaraz me parecen dos fueras de serie, creo que hemos tenido mucha suerte con ellos dos teniendo en cuenta que venimos de Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray, etcétera...Y nada más", añadió.