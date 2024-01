Djokovic suma la primera derrota y pone en riesgo su presencia en el Open de Australia

El insaciable afán de Novak Djokovic por seguir ganando, puede haberle jugado una mala pasada a tan solo diez días para que empiece el Open de Australia.

Tras verse obligado a renunciar al partido de dobles mixtos ante la República Checa, que decidia el futuro de su equipo en la competición, el serbio decidió competir en los cuartos de final ante Australia y saltó a jugar en el primer punto de la eliminatoria ante De Miñaur.

Una decisión que ha acabado siendo catastrófica y que le puede suponer un disgusto mayor. Mermado nuevamente por las molestias en la muñeca derecha que ya evidenció ante Lehecka, Djokovic sucumbió en dos sets ante el tenista australiano (6-4 / 6-4), dejando claras muestras de que la lesión puede ser más importante de lo pensado.

"Cuanto más juego más me duele" explicaba el serbio a uno de los fisios que tuvo que salir a atenderle durante uno de los descansos del partido. Pese a ello, Djokovic asegura estar preparado para afrontar el reto de volver a recuperarse y ganar su undécimo título en Melboure.

"He estado en este tipo de situación muchas veces y sé lo que tengo que hacer junto con mi equipo para prepararme. De los últimos tres, en dos me lesioné justo antes del Abierto de Australia y logré ganar dos, así que espero no resultar herido esta vez" aseguró tras el partido.

Con la mirada puesta en el próximo 14 de enero, día en el que dará inicio del primer Grand Slam de la temporada, Djokovic busca ya la manera de recuperarse de unas molestias que le han lastrado para competir en óptimas condiciones en la United Cup y que amenazan con complicarle su existencia en Melbourne.

Con Serbia ya fuera de la United Cup, tras perder también el partido de individuales femenino, 'Nole' se centra ya en el futuro más próximo, donde tiene previsto jugar una exhibición el día 11 de enero ya en Melbourne, aunque habrá que ver como evoluciona su muñeca para entonces. “Creo que estaré bien. Tuvo un gran impacto, especialmente en el golpe de derecha y el servicio. No quiero perder mucho tiempo hablando de ello y quitarle el mérito a la victoria de De Miñaur. Felicitaciones a él y al equipo australiano" sentenció Djokovic.

Fin a una racha memorable

La derrota ante De Miñaur supuso además que Djokovic perdiera la increíble racha que cosechaba en territorio australiano. Seis años llevaba el serbio sin concer la derrota en el país oceanico, durante los que ha conseguido alzar cuatro Open de Australia, una ATP Cup y el torneo de Adelaide conseguido el año pasado.

En total, 43 victorias consecutivas que ostentaba en suelo australiano desde su derrota en el Open de Australia 2018 ante el surcoreano Hyeon Chung.

“Sabía que probablemente no estaría al 100% física, emocional y mentalmente en cuanto a juego en la primera semana de la temporada. Tampoco esperaba eso. Todo es parte de la preparación para el Abierto de Australia, así que ahí es donde quiero rendir al máximo" explicó el serbio tras la primera derrota del año y el fin de su envidiable racha en Australia.