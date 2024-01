Djokovic enciende las alarmas con la vista puesta en el Open de Australia

Novak Djokovic empezó el 2024 de la misma forma que cerró 2023, ganando. El serbio apostó por participar en la United Cup para preparar su desembarco en Melbourne, donde buscará levantar su undécimo trofeo del Open de Australia a partir del próximo 14 de enero. Aunque para ello, parece que deberá afrontar un problema inesperado.

En su partido ante Lehecka esta pasada madrugada, Djokovic tuvo que ser atendido en repetidas ocasiones de su muñeca derecha, que le acabó impidiendo competir en el partido de dobles mixto, que era crucial para el devenir de su equipo en la competición. Ya en el calentamiento previo al partido tuvo que ser tratado, al igual que durante el tercer set, cuando requirió la presencia del fisio en la pista.

Pese a ello, se las apañó para sacar su victoria adelante en el individuales (6-1, 6-7 [3/7] y 6-1) aunque no escondió su preocupación por los problemas que viene arrastrando. "Espero que no vaya a más. Lo noté en el calentamiento previo al partido y recibí un tratamiento antes, durante y después del encuentro. No es la primera vez que me enfrento a algo así en mi carrera deportiva, he sabido gestionarlo y terminar bien el partido. Confío en poder recuperarme bien y estar listo para el próximo duelo", comentó el serbio, cuyo siguiente rival será Álex de Miñaur, ya en cuartos de final de la United Cup 2024.

Habrá que ver la decisión que toma el número uno del mundo con el inicio del primer Grand Slam del año a la vuelta de la esquina, aunque pese a los problemas no esconde su deseo de poder ayudar a su equipo a levantar el título. "Obviamente, la muñeca es un poco preocupante, pero me hace ilusión contribuir a que mi país siga adelante. Enfrentarnos al anfitrión asegurará un gran ambiente en la cancha y lucharemos hasta el final", comentó el de Belgrado, sin querer mojarse demasiado en cuanto a sus opciones de seguir en liza en esta United Cup 2024.

Suma y sigue al frente del ranking

Pese al contratiempo físico, Djokovic volvió a sumar puntos tras su victoria ante Lehecka y ya son 60 los puntos que acumula en la United Cup. Al no participar en Adelaide, el serbio perderá los 250 puntos que defiende como campeón del torneo en 2023, aunque su distancia al frente del ranking ATP no peligra.

La diferencia con Carlos Alcaraz, su más directo adversario en la clasificación, es ahora de 2.200 puntos. El murciano no competirá hasta la llegada del Open de Australia, por lo que la diferencia será superior a los 2.000 puntos antes del inicio del primer gran torneo del año.