Alcaraz: "Volver a ser número sería increíble, así que voy a por ello"

"No me considero favorito para ganar este torneo", dijo el español sobre Indian Wells, ya que "hace mucho tiempo", que no compite sobre cemento Alcaraz cree que ya está totalmente recuperado de su lesión. Hoy entrenó con Tiafoe. "Ahora mismo me encuentro realmente bien", aseguró

Carlos Alcaraz está al cien por cien. Al menos así se desprende de sus palabras en la rueda de prensa ante los medios antes de iniciar su andadura en el Masters 1000 de Indian Wells. Su meta es clara: ganar y recuperar el número uno.

“Supone un gran desafío para mí, por supuesto, pero todos sabemos lo duro que es ganar un torneo de Masters 1000. Quiero obtener un buen resultado aquí, me encanta este lugar desde el primer momento en que lo descubrí. Para mí, ganar el torneo y volver a colocarme como número uno del mundo sería un objetivo increíble, así que voy a ir a por ello”, aseguró el murciano.

Su lesión en la pierna que le lastró en la final de Rio de Janeiro y le obligó a ser baja en Acapulco parece que ya es agua pasada. “Ahora mismo me encuentro realmente bien. Hoy ha sido el primer entrenamiento en el que he podido practicar con algunos jugadores, hemos jugado algunos puntos y me he sentido bien. Me he tomado algunos días de desconexión y la verdad es que me han sentado de maravilla. Siento que estoy preparado”, explicó el de El Palmar.

El español llegó el miércoles a Indian Wells y entrenó con el estadounidense Frances Tiafoe en vista de su debut en el Masters 1000 californiano, previsto a finales de esta semana, en principio el sábado aunque con horario aún por determinar. Jugará ante el vencedor del duelo de primera ronda entre el australiano Thanasi Kokkinakis y el estadounidense Brandon Holt. Alcaraz, semifinalista el año pasado, encara el torneo de Indian Wells como primer cabeza de serie.

Pese a las buenas sensaciones de Charly, el de El Palmar no se ve como favorito en Indian Wells. “Creo que soy un jugador muy bueno cuando compito en pistas de cemento, así que siempre salgo a ganar. Sin embargo, no me considero favorito para ganar este torneo, ya que hace mucho tiempo desde la última vez que competí en esta superficie. Además, hay muchos otros jugadores en el cuadro que tendrán su oportunidad. Seguro que yo también tendré las mías, así que intentaré aprovecharlas”.