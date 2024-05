Panadero, el próximo en salir del Barça

Continúa la remodelación de la sección de hockey del Barça y tras las bajas del técnico Edu Castro y de los veteranos Pau Bargalló y Joao Rodrigues, dos estandartes del equipo, la plantilla podría sufrir una nueva salida, la del capitán Sergi Panadero.

Panadero es otra de las figuras clave en conjunto azulgrana, además de uno de los veteranos, a sus 42 años. En sus patines acumula ya 21 temporadas en el club que podrían acabarse este verano para volver a los orígenes. El catalán aterrizó en el Barça en la temporada 2003/2004 procedente del Voltregà, club al que probablemente volverá el próximo curso, para poner el broche a su laureada carrera.

Internacional con España, con la que ha conquistado 4 mundiales, en su etapa como azulgrana ha sumado 8 títulos de Champions, seis Copas Intercontinentales,17 ligas y 11 Copas. Se espera que el Barça haga oficial la baja del jugador de Vic en os próximas días. Su palmarés podría contar con un título más si el Barça consigue el título de la OK Liga que está aún en juego esta temporada.

El Barça se encuentra inmerso en el play-off por el título de la OK Liga. Los de Edu Castro superaron la serie de cuartos con un claro 2-0 ante el Senergy Renovables Sant Just y ahora afrontan la serie de semifinales (al mejor de cinco partidos) contra el Reus Deportiu, en el 'Clàsic' del hockey.

Por el momento, el proyecto azulgrana para la próxima temporada cuenta con las renovaciones confirmadas del veterano guardameta Sergi Fernández y Sergi Llorca así como del joven Eloi Cervera. En la lista de llegadas estaría el veterano Pablo Álvarez y el ya exjugador del Reus Deportiu Sergi Aragonés.