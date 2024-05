El partido de la 'muerte' en Segunda División

Por coincidencias o casualidades del destino, la última jornada de LaLiga Hypermotion nos depara un partido a vida o muerte entre dos equipos que se juegan la permanencia en la Segunda División del fútbol español. Concretamente, Mirandés y Amorebieta disputan este domingo (18.30h) un duelo que marcará totalmente el curso de ambos equipos.

En estos momentos, el equipo de Miranda de Ebro se sitúa en la decimoctava posición de la clasificación, en puestos de salvación con 46 puntos. Un punto por detrás y en posiciones de descenso a Primera RFEF se encuentra el conjunto vasco.

Por ello, el encuentro se erige como una auténtica final para ambos equipos. No hay más posibilidades, Amorebieta o Mirandés consumarán el descenso y no cumplirán el objetivo de la salvación. Indudablemente, el duelo estará cargado de tensión, puesto que no hay más oportunidades; es un todo o nada.

Las cuentas son bien sencillas. El Amorebieta se salvará si logra el triunfo en el Municipal de Anduva. En caso de empate o victoria local, sería el CD Mirandés el que conseguiría la permanencia en LaLiga Hypermotion.

Aunque es cierto que el cuadro dirigido por Alessio Lisci parte con ventaja porque les vale el empate, la dinámica del Amorebieta es muy positiva. El equipo vasco, que ha mejorado mucho sus registros desde la llegada al banquillo de Jandro Castro, ha sumado dos victorias y un empate en los últimos tres partidos para poder luchar por la salvación hasta la última jornada.

Además, el Amorebieta ya sabe que es ganar al Mirandés. En el partido de la primera vuelta disputado en Lezama, el conjunto vasco se impuso por dos goles con un doblete de Ryan Edwards. Todo una temporada decidida en un último partido para seguir en el cielo o caer al infierno.