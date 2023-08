Alcaraz se cita con Hurkacz y Djokovic con Zverev con la final de Cincinnati en juego

El español batió 4-6, 6-3 y 6-4 al australiano Max Purcell El serbio se deshizo con autoridad de Fritz por 6-0 y 6-4

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic avanzaron este viernes a las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati, en las que se enfrentarán respectivamente al polaco Hubert Hurkacz y al alemán Alexander Zverev con la posibilidad de reeditar la final del último Wimbledon. Alcaraz necesitó una nueva batalla para ganarle al australiano Max Purcell, mientras que Djokovic arrolló por completo al estadounidense Taylor Fritz. En el circuito femenino, la polaca Iga Swiatek se medirá con la estadounidense Coco Gauff, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka se verá las caras con Karolina Muchova.

Alcaraz, primeras semis en Cincinnati

Alcaraz estuvo contra las cuerdas, pero le remontó a Purcell, número 70 del mundo, y ganó por 4-6, 6-3 y 6-4 para avanzar por primera vez a las semifinales de Cincinnati.

El español se encontró en una situación ya conocida. El año pasado, en esta misma pista y en esta ronda, estuvo una rotura arriba con el británico Cameron Norrie. No consiguió aprovecharla y acabó eliminado. Este año, con dos 'grandes' más en su palmarés y como número uno del mundo, no cometió el mismo error. Esperó su oportunidad y esta vez selló el billete para las semifinales. "Ayudan muchísimo ese tipo de experiencias, las que viví por ejemplo en los cuartos de final del año pasado aquí en Cincinnati, las experiencias que he vivido durante este último año también ayudan muchísimo para vivir estas situaciones de otra manera, el sentirte experimentado", le dijo Alcaraz a la Agencia EFE al margen de su rueda de prensa en Cincinnati. "Hoy lo he podido sacar por todas las veces que no lo conseguí en estos últimos años, en años atrás, la verdad que muy contento de poder ir mejorando poco a poco con el paso del tiempo", añadió.

Djokovic, dominante

Djokovic, número dos del mundo, sigue luciendo un gran nivel en su regreso a Estados Unidos, donde no competía desde hace dos años por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Nole, de 36 años, no dio opción a Fritz y le doblegó en apenas 61 minutos para sumar su séptima victoria en siete precedentes contra el norteamericano.

El serbio disputará contra Zverev, ganador ante el francés Adrian Mannarino, la novena semifinal de su carrera en Cincinnati, donde fue campeón en 2018 y en 2020. Djokovic ganó siete de los once precedentes contra Zverev, que triunfó en este torneo en 2021.

Swiatek-Gauff, plato fuerte de las semis WTA

Iga Swiatek, número uno del mundo, ganó por 7-6(3) y 6-1 a la checa Marketa Vondrousova, número 10 del ránking, y se enfrentará en las semifinales a Coco Gauff, séptima favorita, que venció a la italiana Jasmine Paolini por 6-3 y 6-2.

Swiatek, campeona este año en Doha, Stuttgart, Roland Garros y Varsovia, necesitó una hora y 31 minutos para tumbar a Vondrousova, una rival a la que ya había ganado en el 'grande' parisino de 2020. La jugadora polaca sumó su victoria número 53 este año y defiende la primera posición en el ránking desde abril de 2022.

Gauff apenas estuvo 72 minutos en pista ante Paolini y buscará romper su balance de 0-7 en los enfrentamientos con Swiatek, quien le negó el título en el Roand Garros de 2022 y también le ganó este año en los cuartos de final del Abierto parisino.

La otra semifinal la disputará Aryna Sabalenka contra la checa Karolina Muchova, número 17 de mundo, que avanzó por la retirada de su compatriota Marie Bouzkova cuando iba ganando 3-0. Sabalenka ganó por 7-5 y 6-3 a la tunecina Ons Jabeur, quien jugó la segunda parte del segundo parcial frenada por un problema físico por el que pidió dos veces asistencia médica.