Murray sobre Nadal: "Está bien físicamente y jugando a buen nivel"

A pocas horas de su debut en Brisbane, Rafa Nadal sigue preparando su regreso a la competición, tras más de un año fuera de las pistas para recuperarse de sus dolencias físicas.

El balear quería un regreso con garantías y a tenor de los visto en los últimos entrenamientos parece que la puesta a punto se ha llevado con garantías. Lo dicen voces autorizadas como la de Andy Murray, que se ha entrenado con Rafa en las pistas de Brisbane en la previa de sus respectivos debuts.

"Percibo que está trabajando muy duro, como siempre ha hecho, y el entrenamiento con él es realmente muy intenso. Está bien físicamente y jugando a buen nivel", indicó el británico tras compartir sesión de entrenamiento con Nadal.

El tenista escocés, que debutará ante Grigor Dimitrov en Brisbane, fue cuestionado también sobre los cambios que ha podido realizar Rafa en su juego. "Hay algunas cosas que está haciendo ligeramente distintas, como ser más agresivo con su segundo servicio e intentar reducir los peloteos, buscar antes los tiros ganadores con su drive", explicó. Un estilo que, a juicio de Murray, debe mantener si quiere "tener éxito". "Si las lesiones le respetan, ese estilo de juego le va a funcionar muy bien", aseguró.

El que ha sido considerado como el cuarto componente del 'Big Three', afirmó que le "encantaría enfrentarme alguna vez más en una ronda final de torneos importantes" a los que fueron sus grandes rivales, aunque mientras tanto, aprecia estos entrenamientos, ya que "me trae muy buenos recuerdos y disfruto muchísimo". "Además, se suele generar un gran interés en ellos y nada en mí, lo cual es divertido", bromeó al respecto.

En cuanto a su estado, Murray aseguró sentirse mejor "física y mentalmente" que hace unos meses. "No he podido disputar tantos sets competitivos como me hubiera gustado, pero es algo que estoy haciendo estos últimos días aquí en Australia, y encima con algunos de los mejores del mundo", comentó.