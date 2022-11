¿Cuál es el truco de rodaje que utiliza el programa de Antena 3 y que ha salido a la luz?

Silvia Marty preguntó de forma inocente: "¿se queda a comer por lo menos?" En efecto, Pasapalabra se graba por las mañanas aunque se emita cada tarde a las 20.00 horas

Pasapalabra es un formato de éxito que no tiene rival: por ejemplo, en el programa de ayer, el concurso presentado por Roberto Leal cosechó casi 3 millones de espectadores y un enorme 26% de share. Eso sí, por desgracia para la organización, ha salido a la luz un pequeño detalle o truco de rodaje que no estaba nunca del todo claro. Si bien sabemos que Pasapalabra no es en directo, todavía era una incógnita a qué hora se grababa cada entrega.

La visita de Silvia Marty al plató de Pasapalabra nos dejó con la respuesta a esta eterna duda: "¿se queda a comer por lo menos?", preguntó la actriz a Darren, gaditano graduado en Turismo que perdió la Silla Azul frente al eterno Orestes. Evidentemente, la cuestión sacó a relucir que Pasapalabra se graba por las mañanas, a pesar de que cada entrega se emite de lunes a viernes a las 20.00 horas.

Roberto Leal se percató rápidamente del error: aunque no se eliminó del montaje final, sí que queda raro para el espectador que vea cada tarde Pasapalabra y escuche a una invitada decir "¿se queda a comer por lo menos?". Por esta razón, el presentador intentó que no se notase la pequeña metedura de pata: "a cenar, en todo caso".