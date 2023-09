El actor de voz de 'First Dates' confiesa lo que le ocurre en la calle

Richard Pena es uno de los protagonistas de 'First Dates' Es probable que no te suene su nombre, y tampoco su cara, pero seguro que reconocerías su voz al momento de escucharla

El programa de citas 'First Dates' cuenta con el rostro conocido de Carlos Sobera como presentador. Sin embargo, en el espacio participan también los camareros Lidia Torrent y Matías Roure, que han conseguido el reconocimiento de los espectadores gracias al formato de Mediaset.

Otro de sus protagonistas principales es Richard Pena. Es probable que no te suene su nombre, y tampoco su cara, pero seguro que reconocerías su voz al momento de escucharla. Este actor es el encargado de realizar la voz en off de 'First Dates', y ha confesado en TikTok lo que le ocurre en la calle desde que trabaja en el programa.

"Hay una cosa que me lleva pasando desde hace unos tres, cuatro años, es que, inexplicablemente y sin saber por qué me llaman bastante para ser jurado de certámenes de belleza", empezaba explicando. En los mismos, le presentan como "Richard, de First Dates", y la reacción de la gente es de confusión.

Aunque, cuando abre la boca y dice su mítica frase, todo el mundo dice "ahhhhh", "como si lo hubieran ensayado": "Ya les hizo gracia que fuera yo. Es una cosa que recuerdo con mucha gracia". Finalmente, en el vídeo anima a sus seguidores a recordar su cara, para que no ocurra lo mismo.