First Dates: El comentario desafortunado de Laura sobre el físico de Juan Manuel

La mujer no se sintió atraída por su cita: "le falta altura y cortarle la barriga"

A veces, las citas de First Dates no funcionan porque el proceso de casting no acierta al unir a dos personas presuntamente compatibles. No pasa nada, al final es un programa y también es divertido ver a dos personas disfrutar de una velada sabiendo que su final no será feliz. Sin embargo, el comentario que hace dos noches emitió Laura acerca del físico de Juan Manuel no pasó desapercibido: cruel y fuera de lugar.

Todo empezó como siempre, con un Juan Manuel que llegó a su encuentro con Carlos Sobera explicando que no lo ha pasado bien últimamente en cuanto a amor. Se separó hace dos años, aunque gracias a su familia, y especialmente a su hijo, ha podido salir adelante. Ahora buscaba una mujer en la que poder confiar, pero Laura, su cita, no era la persona que le hubiera gustado encontrar.

Ella se sintió muy incómoda y distante de Juan Manuel, y si bien no sabía por qué, rápidamente se dio cuenta: "le falta altura y cortarle la barriga", dijo señalando su tripa. Tampoco le convencía la vida de motero de su cita, por lo tanto, prefirió no darle una segunda oportunidad, aunque no cerró la puerta a una posible amistad.

Comentarios como el de Laura a Juan Manuel se escuchan muchas noches en First Dates, pero nunca es agradable hacerlo, sobre todo en un mundo obsesionado por el físico y el culto al cuerpo. Debe haber más tacto y responsabilidad afectiva.