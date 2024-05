Así ha sido el enfado de Laura Madrueño con Laura Matamoros en el directo de 'Supervivientes 2024'

Después de varias semanas de concurso, en 'Supervivientes 2024' han comenzado a repetirse algunas situaciones problemáticas. Durante este miércoles, en 'Tierra de nadie', la presentadora Laura Madrueño no ha escondido su enfado con Laura Matamoros, después de que hiciera caso omiso a sus indicaciones.

La conductora del programa ha mostrado una implicación contundente durante toda la edición. Los concursantes hablan de que se trata de uno sus mejores soportes, debido a que se encuentran aislados del exterior en Honduras. Sin embargo, cuando la situación lo requiere, Madrueño no se corta en reprender a los participantes.

En la emisión de este miércoles, los supervivientes se han enfrentado en un juego cuya recompensa era una apetecible comida. No obstante, el equipo perdedor ha recibido un detalle de la organización y al sobrar comida, han contado con 30 segundos para comer lo que pudieran.

Debido al escaso tiempo con el que contaban, algunos participantes han comido con ansiedad. De hecho, Laura Matamoros ha tenido un pequeño susto cuando ha sufrido un pequeño atragantamiento. Esto ha provocado que los compañeros fueran a socorrerla, incluida la presentadora.

Madrueño le pidió a la hija de Kiko Matamorosque expulsara la comida para evitar que se ahogara. "No me atraganto que ya lo he soltado todo", decía Laura. "Que no hables que te puedes atragantar", contestaba la presentadora, mientras la participante seguía conversando. "Nada, ella a su bola", repetía con enfado la conductora de 'Supervivientes 2024'.