Sergio Garrido se encara con Asraf Beno en Supervivientes: "¿Qué has dicho de mis hijos?"

Durante la pausa publicitaria de la pasada gala de Supervivientes 2023 tuvo lugar un momento muy tenso en el que chocaron dos de los concursantes. Los implicados fueron Sergio Garrido y Asraf Beno, quienes discutieron a raíz de ciertos rumores sobre el fichaje de Arelys Ramos.

El problema surgió debido a que, durante el principio del programa, Sergio Garrido señaló que el fichaje de Arelys Ramos se debía al parentesco que tenía con la familia Pantoja. Además, insistió afirmando que su presencia se debe a que su hijo se emparejó con la sobrina de Isabel Pantoja.

Acto seguido fue aún más allá, diciendo que había acudido a Honduras con una estrategia planeada junto a Asraf Beno. Los aludidos han desmentido esta suposición, explicando que hay quienes buscan "inventar historias" para tener contenido en el programa.

Además, Asraf Beno cargó de nuevo contra Garrido, diciendo: "Hay paparazzi buenos, que contrastan la información, y otros que no". Esta pulla indignó aún más a su compañero, quien adoptó una actitud algo más agresiva. Acto seguido, tras oír un nuevo comentario de Beno en el cual decía que su comportamiento no era adecuado para que lo vieran sus hijos desde casa, el paparazzi estalló. "¿Qué has dicho de mis hijos? ¡A mis hijos ni los nombres!", le espetó Garrido. Esta situación conflictiva pone en aún más peligro a Sergio, quien se enfrenta a una decisión de la audiencia que podría enviarlo fuera de la isla.