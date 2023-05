Los planes de Kiko Matamoros tras la cancelación de 'Sálvame': "Tengo muchas ofertas"

Los colaboradores se ven obligados a buscar un nuevo trabajo El programa desaparecerá de Telecinco el próximo 23 de junio

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unos días se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. El próximo viernes 23 de junio se emitirá el último programa y desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. A partir de septiembre, el grupo de medios de comunicación ha apostado por Ana Rosa Quintana para sustituir al programa que presenta Jorge Javier Vázquez

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

Tras la cancelación de 'Sálvame', los colaboradores tendrán que buscar un nuevo trabajo, ya que su futuro está en el aire. Kiko Matamoros estuvo esta semana pasada de viaje con su pareja en Marrakech, y el programa ha querido ponerle al día de todo lo que ha pasado esta semana: actualización del currículum, colgar el cartel de traspaso, etc.

El colaborador ha comentado que después de haber trabajado en 'Sálvame' 14 años, tiene el "currículum deshecho". Además, Kiko ha asegurado que no hace falta dedicarse a la televisión: "40 años de mi vida los pasé sin televisión, puedo pasar otros 40 también sin televisión".

Y cuando María Patiño le ha preguntado que si no le da pena que acabe el programa, él ha comentado que "muchísima (…) He pensado en mis compañeros todos estos días y sobre todo en la gente que está detrás que tiene más mérito que nosotros".

Matamoros ha dejado claro que su vida no se acaba el 23 de junio, y que tiene varias ofertas de trabajo: "A mí me siguen queriendo mucho en la noche de Madrid, no voy a tener problema en tener trabajo porque tengo muchas ofertas".

El colaborador ha confesado que tendría problemas para encontrar determinados trabajos, ya que no puede conducir porque no ve por la derecha, pero que no tiene preocupación de quedarse en el paro.

Kiko Matamoros ha asegurado que tras 14 años en el programa, puede dedicarse "a la interpretación perfectamente". Ha añadido que colabora en otro programa de Mediaset, y que no sabe si seguirá en este mundo, pero que le gustaría: "Me encanta el mundo de la televisión, lo disfruto y si puede ser bien, y sino, me dedicaré a escribir"