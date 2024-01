Los mejores rótulos de 'Cachitos' en Nochevieja: del "pico" de Rubiales al Feijóo que "nosentera"

'Cachitos' se ha convertido en toda una tradición en la Nochevieja de La 2. Una vez más, la cadena pública buceó en su archivo para amenizar la última noche del año con un especial cargado de música y humor.

El programa, que arrasó en audiencias con un 14% de share y más de 1,4 millones de espectadores, ha vuelto a acaparar la conversación en redes sociales por sus ácidos rótulos sobre personalidades de todo tipo. Rostros de la música, la política o la televisión fueron "víctimas" de los mordaces e ingeniosos rótulos del formato.

"La versión que habla de la relación de Feijóo con el último resultado electoral se titula Nosentera", pudo leerse en pantalla, haciendo un juego de palabras con la exitosa 'Nochentera' de Vicco. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco se libró de aparecer en el programa de La 2: "Lleva la camisa más abierta que las barreras de Sánchez en una negociación de investidura".

Los nombres de Gabriel Rufián, Abel Caballero, Emiliano García-Page, Oriol Junqueras o Xavier Albiol también se colaron durante la emisión de 'Cachitos', que lanzó un duro zasca al líder de Vox. "Los niños protagonistas de esta canción ya tienen mejor currículum que Santiago Abascal", soltaron sobre el político de extrema derecha.

Los guionistas de 'Cachitos' no solo se centraron en la política. "El rollo recuerda un poco a Pablo Mo... Un segundo, que nos llaman", dejaron caer sobre las llamadas de Pablo Motos a los humoristas que hacen chistes sobre él.

El beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso también acaparó otro de los mensajes en pantalla: "A diferencia de Rubiales, Bertín vende sus picos a 1,50 euros". Y tampoco se quedó sin mención Shakira: "Las caderas no mienten. De los maridos y las declaraciones de la renta no podemos decir lo mismo".