Mediaset no puede evitar la polémica retirada de este participante de Supervivientes

Se activa el protocolo para abandono tras los primeros días de concurso Así lo anunció Ion Aramendi en el programa

Telecinco emitió este domingo la primera entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Ion Aramendi al frente. El estreno del programa, que logró liderar la noche, contó como principal atractivo con el salto desde el helicóptero de los cinco concursantes que fueron nominados en Madrid y posteriormente desterrados a 'Tierra de nadie'.

Eso sí, el gran bombazo de la noche fue la puesta en marcha del protocolo de abandono de una de las concursantes. "Simplemente, en menos de 24 horas quería irse. Ella se quiere marchar", explicaba el presentador de Telecinco. "Lo está pasando muy mal y esta noche vamos a hablar con ella", ha detallado.

Se trata de Patricia Donoso, quien no estaría teniendo un feliz inicio de estancia en Honduras. "Es la adaptación de las primeras horas. Pero vamos, que no ha pasado nada grave. No ha pasado nada realmente como para que quiera abandonar. Pero quiere abandonar", aseguraba Aramendi.

Desde el programa insisten que tratarán de que la concursante continúe viviendo la experiencia pero todo parece indicar que en las próximas horas podríamos vivir la primera expulsión de esta edición.

Algunas voces criticaron el casting de este año y este hecho reforzaría esa opinión que detalla que la decisión de incluir algunos perfiles era de todo menos acertada por parte de Mediaset.