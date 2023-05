Marta López, más indignada que nunca con el programa Fiesta: "¡vergüenza!"

Marta López Álamo se ha cabreado con el formato de Mediaset por unas fotografías En ellas, se analizaba el cambio físico de la modelo

Marta López Álamo llevaba un tiempo desaparecida, pero no ha podido seguir 'escondida' de la televisión después de lo que ha hecho el programa Fiesta con su imagen: el formato presentado por Emma García ha decidido que era un buen momento de analizar el cambio físico de la modelo (y pareja de Kiko Matamoros) y los diferentes retoques estéticos a los que se ha sometido en los últimos años.

La futura mujer de Kiko Matamoros no ha dudado en aclarar que algunas de las fotografías analizadas en Fiesta pertenecen a una época en la que se encontraba enferma: "tenía anorexia y había cogido 20 kg en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego de cuando estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA, así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de imágenes".

Visiblemente indignada, la modelo también ha repasado esos retoques estéticos a los que se habría sometido según Fiesta: "ya lo he contado yo, pero por supuesto, no tienen en cuenta que la forma de la cara me cambia además de crecer, por haber tenido un problema muy grave, además del cuerpo".

De esta forma, destaca que cuando era adolescente, su rostro era "de niña enferma, porque lo estaba". Volviendo a insistir que cuando cogió 20 kilos de peso, fue porque estaba en una etapa diferente de la enfermedad.