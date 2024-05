Mayte Zaldívar revela el motivo real de su boda con Julián Muñoz: "Quería compensarme"

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar se encuentran bajo el foco mediático de la prensa del corazón. El ex alcalde de Marbella y su ex mujer se casaron por segunda vez el pasado mes de enero. Fernando Marcos, pareja de la televisiva desde hace veinte años, estuvo presente en el enlace. Un detalle que hizo aumentar las especulaciones sobre los motivos detrás de esta boda.

No obstante, la propia Mayte Zaldívar ha sido la encargada de negar los rumores, y explicar la verdadera razón por la que se ha vuelto a casar con Julián Muñoz después de treinta años de su primera boda. En este contexto, lo ha hecho a través de Paloma García-Pelayo en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Zaldívar ha explicado que el compromiso tuvo lugar dos meses antes de que el político recibiera el diagnóstico de su enfermedad. De hecho, el enlace llevaría gestionándose desde que Julián Muñoz recibiera el tercer grado penitenciario, mayo de 2016. El ex de Isabel Pantoja quería casarse de nuevo para reparar todo el daño que le había hecho a su ex mujer durante tanto tiempo.

"No hay artículo mortis que valga. No es algo de ahora, no es una decisión porque él esté muy enfermo", continúa explicando Paloma García-Pelayo en el espacio de Antena 3. "Esto viene de largo, desde que salió de la cárcel, le quería compensar por todo el daño que le hizo (...) Se descubre la afección que tiene gravísima, después reafirmar en un notario el 30 de enero y el diagnóstico del cáncer llega después", decía la comunicadora.