Marga, la fiel defensora de Pablo Iglesias regresa a 'First Dates': "Mis zonas erógenas están en el cerebro"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Marga es una soltera que ya había estado antes en el programa de Carlos Sobera y es que la madrileña no tuvo suerte en el amor pero si en redes sociales, ya que obtuvo un tweet de Pablo Iglesias alagándola por sus comentarios en el programa.

Gracias señora Marga 😊 pic.twitter.com/Co3sZMTNA8 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) March 17, 2022

Marga es una persona de izquierdas, pero no se considera radical: ''La gente se cree que yo soy radical, pero no lo soy. Solo lo soy con la estupidez'', recalcaba. Su cita de esta noche es Pedro, un madrileño de 72 años que se considera "rockero de corazón".

La cita no ha ido del todo bien y es que, a pesar de que ambos solteros tienen una ideología política de izquierdas, a Pedro no le ha convencido su discurso: "Aunque tenga un discurso de izquierdas, la primera impresión que te da es que es una mujer totalmente de derechas, que se ajusta a la normativa de una persona de derechas. Tanto en su aspecto físico, en su forma de vestir, de maquillarse y su manera de desenvolverse".

Además, le ha molestado la falta de interés por reflexionar de su cita: "Tiene su discurso preparado y eso a mí me retrae", ha indicado. "Demasiado deseosa de participar de todo, de ser el centro de atención", ha concluido, alejado de la mesa.

Marga preguntaba a su cita que dónde tenía sus zonas erógenas a lo que Pedro respondía que sus zonas erógenas son las orejas y sus zonas sexuales, mientras que Marga decía que sus zonas erógenas "están en el cerebro".

A la hora de la decisión final Marga decía que sí a seguir conociendo a Pedro, pero este no opinaba lo mismo: "No me atrevo a decir que sí porque creo que Marga busca el perfil de otro tipo de persona, no el mío. Creo que no me ajusto a su forma de entender la vida".