Así es 'Like an animal', la canción de San Marino para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Piqued Jacks representará a los sanmarinenses El país solamente ha llegado a la final en tres ocasiones

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semifinales: el martes 9 y el jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

San Marino defiende Eurovisión 2023 con 'Like an animal'

Piqued Jacks será la banda que represente a San Marino en Eurovisión 2023 con 'Like an animal'. Es un grupo de rock italiano formado en 2006 y compuesta por E-King, Majic, Littleladle y HolyHargot.

El país debutó en 2008, y solamente ha llegado a la final en tres ocasiones. La primera en 2014, la segunda en 2019, y la tercera, en 2021. La mejor posición que San Marino ha conseguido es la 19.

Videoclip de 'Like an animal' - Piqued Jacks

Letra de 'Like an animal'

You have snake eyes

And I get butterflies

You have snake eyes

With your hips, with your sexy look

You paralyse

And I get butterflies

In my ears, in my stomach

All the time

Come on baby

Come and find me

I can smell you like an animal

Bring the party

Aphrodite

And I’ll chase you on the dance floor

You have a biting tongue

And it gets me so unstrung

You have a biting tongue

To tie me up and deviate

My inner thoughts

And it gets highly dangerous

Like a drug in my veins

You are poison

Come on baby

Come and find me

I can smell you like an animal

Bring the party

Aphrodite

And I’ll chase you on the dance floor

Come on baby

She knows the way

The way to turn me on