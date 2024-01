¡Nueva infidelidad en 'La isla de las tentaciones!: Avance de lo que pasará en el próximo capítulo

La séptima edición de 'La Isla de las Tentaciones' empezó muy movida, ya que se vivió el abandono de una de las parejas: Rober y Alba Casillas. No ha sido la única que se ha despedido del programa, y es que Andrea, la pareja de Álvaro, se vio superada por la situación y ambos decidieron cortar su relación tras enfrentarse en la hoguera de confrontación.

Después del abandono de las dos parejas, llegaron dos nuevas: Mariona y Adrián, y Álex y Marieta. La segunda ha sido muy polémica, ya que la chica ha sido la primera en activar la luz roja tras besarse con Sergio, uno de los solteros de la edición. Además, el próximo miércoles se podrá ver cómo Marieta sigue cayendo en la tentación con el granadino, y las imágenes son cada vez más impactantes.

En el avance del programa se ve como Álex y Gabriela van juntos de la mano a su habitación: "He venido aquí porque me hace falta cariño y tú me das cariño", le confiesa el chico.

David tenía muy claro que no iba a caer en la tentación y asegura que con la llegada de Zaira tiene dudas: "Siempre pasa lo mismo. Pensaba que ni de coña meten a una tía que me pueda tentar".

No solamente eso, y es que también se ve a Andrea dándole besos a Borja. Además, suena la alarma roja en Villa Montaña, donde están las chicas, por lo que alguno de los novios ha caído en la tentación.

En la segunda hoguera se ve a Borja muy cabreado: "¿Pero qué me estás contando?, dice. Y a un Niko decepcionado con Ruth: "No sé qué coño ha visto para que diga eso". Además, la cara de Álex tras ver las imágenes de Marieta son un cuadro y se siente muy enfadado: "Me cago en mi p*** madre".

El próximo miércoles a las 22:50 horas podremos conocer todo lo qué se le ha pasado por la cabeza después de verificar que su pareja ha caído en la tentación, sabremos quién más ha caído en la tentación, y cómo siguen las parejas.