El hiriente comentario de una soltera de 'First Dates' tras la confesión de su cita: "Me amputo las dos piernas"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Alejandro (26 años) y Gisela (22). Al conocerse, ambos han tenido diferentes opiniones. "Me ha gustado, me ha parecido guapa y que está bien físicamente". Sin embargo, la soltera ha asegurado que no es su tipo: "No se parece a los tíos con los que suelo quedar. Generalmente, me gustan los que visten más urbano, XL y más pinta de malote".

En un momento de la cita, Alejandro ha explicado que si tiene el dinero suficiente y su pareja también quiere, tendría cuatro y cinco hijos, algo que ha chocado a su cita: "Me parece raro porque hoy en día, ¿quién quiere cuatro hijos? Si la natalidad está por los suelos. Pero además, cuatro... Es raro".

"Me amputo las dos piernas sinanestesiaa. A mí un niño me parece insufrible, con cuatro, reviento (...) Quiero tener hijos, pero de cuatro patas y que hagan 'guau, guau'. No me gustan los niños en ninguna de sus versiones", ha declarado Gisela. Tras estas palabras, el comensal ha asegurado que eso le ha "dolido".

Después de conocerse y vacilarse mutuamente, en la decisión final, ambos comensales han asegurado que quieren tener un segundo encuentro juntos porque se lo han pasado muy bien juntos y quieren seguir conociéndose.