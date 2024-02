José Manuel, tras conocer a su cita en 'First Dates': "Me ha chocado un montón, es muy extremo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Rosana (42 años) y José Manuel (42). La soltera ha explicado que se convirtió al islam hace unos 10 años: "Me ha dado mucha tranquilidad y mucha seguridad en mí misma (...) El islam pone cada cosa en su sitio y te ordena la vida".

El comensal también se convirtió al islam, pero él lo hizo por amor: "Es verdad que no lo practicaba mucho, pero a raíz de unas cosas que me han pasado, encuentro la conexión".

José Manuel, al conocerla se ha sorprendido: "¡Uy! Chica con pañuelo. La verdad que no me ha importado". El andaluz le ha ido a dar la mano, algo que ella ha rechazado: "No doy la mano". Este gesto no ha gustado nada al hombre: "Me ha chocado un montón. Es muy extremo porque por dar la mano no pasa nada".

Durante la cita se han ido conociendo y Rosana ha querido indagar más sobre cómo practica la religión, y para ello le ha preguntado muchas cosas: "Me ha acribillado. No me ha dado tiempo a preguntarle nada, pero soy psicoanalista y con cuatro cosas que veo ya sé si sí o si no (...) No me ha dejado ni sacar la cabeza".

En la decisión final, ambos comensales han asegurado que quieren tener un segundo encuentro juntos porque se han quedado con ganas de conocerse y ver si pueden tener un futuro.