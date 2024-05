Cristina Gutiérrez: "El proyecto de Dacia es el premio a la constancia y el trabajo"

Cristina Gutiérrez ( 24 de julio de 1991, Burgos) es una gran piloto de rallies a la que, después de participar en siete Dakars, le llegó el gran premio en forma de Tuareg tras ganar en categoría Challenger. Con su eterna sonrisa (se nota que además de piloto profesional es odontóloga) explicó a Sport el nuevo proyecto en el que se embarca con Dacia, la marca que le ha fichado para la próxima temporada formando equipo junto a dos nombres de mucho peso: Nasser Al-Attiah y Sebastian Loeb, casi nada.

La piloto burgalesa nos atendió en el Nasser Racing Camp donde Dacia nos convocó para probar el Dacia Duster además de poder charlar con Cristina que nos contagió con su entusiasmo de cara a este nuevo proyecto.

Tras cuatro meses , has digerido el éxito de este año en el Dakar ganando en categoría Challenge?

Por suerte sí porque pasó tiempo hasta digerirlo del todo pero ahora ya soy consciente de la que hemos liado. Fue muy buena experiencia y además la acogida que hemos tenido ha sido muy bonita, así que muy contenta.

Nada mejor para emprender una nueva aventura con Dacia

Estoy muy contenta porque no es fácil hacer un equipo oficial y encima un equipo como Dacia con todo lo que están haciendo para poner el proyecto conjunto. Han cogido a dos de los mejores pilotos como son Sebastian (Loeb) y Nasser (Al-Attiah) y que cuenten conmigo también es un orgullo increíble. Así que muy contenta.

Es un paso en tu vida profesional, pero ¿qué cambios has notado desde que ganaste el Dakar en tu vida personal y profesional?

Realmente soy la misma persona, es verdad que lo que me ha pasado estos meses es algo que es muy positivo para mí porque he vivido eventos increíbles, entrevistas muy bonitas, sesiones de fotos superchulas, así que estoy viviendo una parte que antes no era tanto y quizás haya llegado al proyecto de Dacia más segura de mí misma. Ya tenía un bagaje detrás puesto que llevaba siete Dakar e incluso especificar que no hizo falta ganar el Dakar para entrar en Dacia puesto que ellos confiaron en mí antes de ganarlo, así que muy contenta de que ellos hayan visto que ha habido una evolución y una historia detrás y me hayan apoyado.

Cristina Gutiérrez durante la jornada con Dacia / Dacia

Lógicamente Dacia ya se había llamado antes pero sin duda un éxito así ayuda mucho en la carrera profesional de cualquier piloto

Sí, en seguridad, confianza en uno mismo, de formar equipo con Pablo (Moreno Huete) que en Dacia seguiremos haciéndolo y tener un Tuareg en casa no lo tiene todo el mundo así que muy contenta.

Próximos objetivos

Evolucionar el coche. Ya lo probamos hace un par de semanasy es fantástico, el equipo está super contento y los siguientes pasos son seguir evolucionando el coche, seguir haciendo pruebas y llegar al Rally de Marruecos que sería el primer Rally oficial.

¿Qué se aprende al lado de pilotos como Nasser Al-Attiah o Sebastian Loeb?

Son dos pilotazos e intento absorber todo lo que pueda porque al final verles conducir, verles hablar, todo suma y todo se aprende. Con su experiencia para mí es una oportunidad estar a su lado así que intento aprovecharme al máximo de estar con ellos.

El proyecto Dacia es el premio a…

A la constancia y al trabajo que llevo haciendo desde hace ya 14 años