Borussia Dortmund vs. Real Madrid: horario, TV, estadísticas, cuadro y pronósticos

Londres será el epicentro del planeta fútbol este fin de semana. El Real Madrid, que no pierde una final de la máxima competición continental desde 1981, buscará su decimoquinto título en la Champions League. Enfrente tendrá a un Borussia Dortmund que se ha convertido en la gran sorpresa de la edición, pero cuya sequía de títulos europeos se acerca a las tres décadas.

Los blancos aspiran a unirse a un selecto club integrado por 13 equipos que han ganado este torneo de manera invicta: Inter de Milán, Ajax (2), Nottingham Forest, Liverpool (2), AC Milan (2), Estrella Roja, Olympique de Marsella, Manchester United (2) y Barcelona.

Horario y dónde ver por TV el Borussia Dortmund vs. Real Madrid

Este partido se jugará el sábado, 1 de junio, a partir de las 21:00 horas en Wembley y será retransmitido en abierto a través de La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

En la Champions League, ambos conjuntos se han visto las caras en 14 oportunidades: 6 victorias para el Real Madrid, 3 para el Borussia Dortmund y 5 empates.

Así finalizaron los últimos seis encuentros:

Real Madrid 3-2 Borussia Dortmund (Fase de grupos, 17/18)

Borussia Dortmund (Fase de grupos, 17/18) Borussia Dortmund 1-3 Real Madrid (Fase de grupos, 17/18)

(Fase de grupos, 17/18) Real Madrid 2-2 Borussia Dortmund (Fase de grupos, 16/17)

Borussia Dortmund (Fase de grupos, 16/17) Borussia Dortmund 2-2 Real Madrid (Fase de grupos, 16/17)

Real Madrid (Fase de grupos, 16/17) Borussia Dortmund 2-0 Real Madrid (Cuartos de final, 13/14)

Real Madrid (Cuartos de final, 13/14) Real Madrid 3-0 Borussia Dortmund (Cuartos de final, 13/14)

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Real Madrid es el campeón de LaLiga EA Sports. Logró el título con mucha antelación y, al final, sumó 95 puntos, 87 goles a favor y 26 en contra. En total, los blancos únicamente han perdido dos encuentros esta temporada, ambos contra el Atlético de Madrid.

En Champions, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha marcado gol en cada uno de sus doce duelos en la presente edición y no pierde un partido desde la vuelta de semifinales ante el Manchester City en mayo de 2023.

Por su parte, el Borussia Dortmund ha firmado un curso bastante discreto en Alemania. Concluyó la Bundesliga en 5ª posición con 63 puntos, a 27 del campeón, y no pasó de octavos de final en la DFB-Pökal.

Los alemanes son el conjunto que más balones ha recuperado (529) y más porterías a cero (6) ha conseguido en la presente edición de la Liga de Campeones, según datos ofrecidos por la UEFA.

Cuadro de Borussia Dortmund y Real Madrid

Para llegar hasta aquí, el Borussia Dortmund fue primero en el grupo de la muerte con PSG, AC Milan y Newcastle. Después, en octavos de final, eliminó al PSV por un global de 3-1. Su víctima en cuartos fue el Atlético de Madrid, contra quien se vio obligado a remontar en Alemania. Tras perder por 2-1 en el Metropolitano, se impuso 4-2 en el Signal Iduna Park. Ya en semifinales, dio la gran sorpresa eliminando al PSG (2-0).

En cuanto al Real Madrid, hizo pleno de puntos en la fase de grupos, donde había quedado encuadrado con Nápoles, Unión Berlín y SC Braga. Sufrió en octavos contra el RB Leipzig, que merodeó con la prórroga, aunque los blancos terminaron avanzando gracias a un global de 2-1. En cuartos, los de Ancelotti se convirtieron en el verdugo del Manchester City, vigente campeón, a quien apearon en la tanda de penaltis. En semifinales, gracias a un doblete histórico de Joselu, los blancos derrotaron al Bayern de Múnich (4-3).

Pronósticos para el Borussia Dortmund vs. Real Madrid

1.- Victoria del Real Madrid en tiempo reglamentario a 1.6: el conjunto blanco es claramente favorito en los pronósticos. Sólo ha cedido dos derrotas este curso, ambas contra el Atlético de Madrid, y no pierde una final de Liga de Campeones desde 1981.

2.- Menos de 2,5 goles en tiempo reglamentario a 2.2: las últimas cinco finales de la Champions League han registrado dos o menos dianas, incluyendo la que disputó el Real Madrid contra el Liverpool en 2022.

3.- Más de 9,5 córners en tiempo reglamentario a 1.7: los partidos del Borussia Dortmund en esta Champions están promediando 12,1 saques de esquina, mientras que los del Real Madrid están en 11,9, dos de las cuatro cifras más altas en la competición.

